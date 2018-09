Andy Murray bo počakal na pravi trenutek

Andy Murray, zmagovalec treh turnirjev za grand slam, ki od začetka leta po operaciji skoraj ni igral tenisa, ta čas nastopa v Shenzhenu, poleg tega bo letos odigral le še en turnir, in sicer ATP v Pekingu. Njegova mati Judy Murray, sicer kapetanka britanske reprezentance za pokal federacij, je dejala, da Andy "komaj čaka, da bo spet stoodstotno zdrav".

"Dobro se drži. Pridno dela s specialistom za rehabilitacijo v Filadelfiji. Do konca leta se bo osredotočil le na to, da bo telesno povsem zdrav in se bo lahko dobro pripravil na sezono 2019," je dejala Judy Murray v Wuhanu, kjer gosti teniške delavnice ob robu turnirja WTA.