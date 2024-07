Andy Murray bo pred športnim pokojem lovil še tretje olimpijsko zlato

"Prispel sem v Pariz na svoj zadnji teniški turnir," je Murray zapisal na omrežju X. "Tekmovanje za ekipo Velike Britanije je bilo vedno del mojih daleč najbolj nepozabnih tednov v karieri in izjemno sem ponosen, da mi bo to uspelo še enkrat," je še dodal.

Andy Murray namerava v Parizu zaigrati med posamezniki in dvojicami, kar bodo njegove pete OI.

Škot je prvič nastopil na igrah v Pekingu leta 2008, ko je v prvem krogu izgubil proti Tajvancu Lu Yen-hsunu . Štiri leta pozneje je Murray razočaranje nad finalnim porazom v Wimbledonu proti Rogerju Federerju hitro pustil za seboj in na OI v Londonu 2012 premagal Švicarja za zlato kolajno. Zlatu je na domačih igrah dodal še srebro, saj je v mešanih dvojicah z Lauro Robson osvojil drugo mesto.

Leta 2012 je osvojil svoj prvi turnir za grand slam na OP ZDA, naslednje leto pa je postal prvi britanski zmagovalec Wimbledona po 77 letih.

Škot, ki je Britance leta 2015 popeljal do zgodovinske zmage v Davisovem pokalu, je nato leta 2016 osvojil svojo drugo wimbledonsko krono ter tretji naslov na turnirjih za veliki slam.

Toda kronična poškodba kolka je močno zarezala v njegovo kariero in leta 2019 je potreboval kovinsko ploščico, ki so mu jo vstavili v sklep. S tem posegom je za nekaj let preložil odločitev o koncu kariere.

Zadnjih nekaj let svoje kariere ni bil več fizično sposoben doseči ravni, zaradi katere je konec leta 2016 postal prvi teniški igralec sveta.

Na začetku leta 2024 je med nenehnimi vprašanji, kako dolgo bo še igral, dejal, da namerava končati na neki točki poleti, vendar je bil nejasen glede natančnega datuma.

Načrtoval je še zadnji nastop v Wimbledonu med posamezniki, a je sledilo novo razočaranje, potem ko je zaradi poškodbe hrbta na ogrevalnem tekmovanju v Queensu prestal novo operacijo.

To ga je izločilo iz igre posameznikov na "sveti travi", vendar je vseeno zaigral v dvojicah z bratom Jamiejem, s katerim sta utrpela poraz v prvem krogu ob slovesu z osrednjega igrišča. Od načrtovanega nastopa v mešanih dvojicah z Emmo Raducanu nato ni bilo nič zaradi poškodbe zapestja partnerke.