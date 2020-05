Andy Murray bo zaigral na ekshibiciji Bitka Britancev

Triintridesetletni Andy Murrayzaradi težav s kolkom ni tekmoval vse od novembrskega Davisovega pokala. Po tem je meril na vrnitev marca v Miamiju, a je teniško sezono prekinila pandemija novega koronavirusa.

Poleg bratov Murray bosta na turnirju, ki bo potekal brez gledalcev, dvoboje pa si bo moč ogledati na Amazon Primu, nastopila še Dan Evansin Kyle Edmund. S turnirjem želijo igralci zbrati vsaj sto tisoč funtov (okoli 111.000 evrov) v dobrodelne namene; zbrana sredstva bodo namenili državni zdravstveni službi (NHS).

Združenji poklicnih igralk (WTA) in igralcev tenisa (ATP) ter Mednarodna teniška zveza (ITF) so sicer v začetku meseca podaljšali prepoved profesionalnih turnirjev do 31. julija.