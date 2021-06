Andy Murray je podal svoje mnenje v debati o najboljšem tenisaču vseh časov

Trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam, Škot Andy Murray, je med dvobojem v polfinalu letošnjega Rolanda Garrosa med Rafaelom Nadalom in Novakom Đokovićem na svojem Twitterjevem računu zapisal: "Ne moreš igrati boljšega tenisa na pesku. To je popolnost." Igralec, ki se poskuša vrniti v sam vrh tenisa po letih težav s poškodbami, je v letu 2016 še veljal za četrtega člana "velike četverice". Trenutno 124. igralec na lestvici ATP je zdaj povedal svoje mnenje o položaju Rogerja Federeja, Rafaela Nadala in Novaka Đokovića v zgodovini tenisa.

"Pravzaprav me ne zanima, kdo je najboljši vseh časov. Vsekakor po mojem mnenju ni dvoma, da je to najboljša era v zgodovini tenisa. Vem, da so ljudje govorili tudi o obdobju, v katerem je igral Pete Sampras, ki je zmagal na 14 turnirjih za grand slam. Vsi so mislili, da te številke nihče dolgo časa ne bo mogel preseči," je o debati povedal Murray. Nato se je posvetil "veliki trojki" in o njej povedal: "Neverjetno je, kaj so vsi trije do zdaj naredili. Odlično je bilo igrati v tem obdobju in tudi zelo zahtevno, ampak ja, za navijače tenisa je to neverjetno obdobje."