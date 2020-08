Andy Murray kritičen do razporeda sezone

Andy Murray se po operaciji kolka vrača na igrišča in ker je bil precej časa odsoten z igrišč, je zdrsnil na 129. mesto na svetovni lestvici ATP. Trikratni zmagovalec teniških turnirjev za grand slam Murray je kritičen do razporeda turnirjev in ni zadovoljen s spremenjenim urnikom sezone, ki ga je po premoru pripravila teniška zveza ATP. Prepričan je, da načrt kopice turnirjev v sedmih tednih ni varna izbira za igralce, poleg tega bodo morali izpustiti nekaj pomembnih turnirjev zaradi (pre)gostega razporeda.

Teniški igralci pod okriljem ATP turneje so od marca ostali brez možnosti igranja zaradi epidemije koronavirusa, nov začetek je na sporedu sredi avgusta, a je prišlo do odpovedi in sedaj je prvi turnir v moški konkurenci na sporedu od 22. avgusta v New Yorku (Western & Southern Open), ki bo nekakšno ogrevanje za grand slam in OP ZDA, ki sledi.

To so turnirji na terenih s trdo podlago, sezona na pesku pa se začne septembra, ko je naprej na sporedu turnir v Kitzbühlu, sledita mastersa v Madridu in Rimu, nato pa je že na sporedu grand slam v Roland Garossu. "Za igralce ni varno, da gredo iz New Yorka v Madrid in igrajo na pesku, kjer niso igrali že precej časa. Zgodilo se bo, da precej najboljših igralcev ne bo moglo nastopiti na velikih turnirjih, tako kot je bilo do sedaj." Njegove besede se že uresničujejo, saj je kar lepo število igralcev in igralk odpovedalo nastop na turnirju za grand slam v New Yorku.