Katastrofalna predstava Slovenk in boleč poraz proti Afričankam

Slovenija je prvič na prvenstvu na Japonskem uživala vlogo papirnatega favorita. Proti Nizozemski in norveški so naše rokometašice lahko igrale sproščeno brez pritiska rezultata, drugače je bilo proti Afričankam, saj je bila zmaga nujna za preboj v drugi del. Naše rokometašice so bile od začetka v rahli rezultatski prednosti, toda visoke in postavne Angolke se nikakor niso predajale. Če ne bi bila v slovenskih vratih vnovič razpoložena Amra Pandžić, bi Slovenkam trda predla, tako pa je izkušena 32-letna čuvajka mreže že do desete minute nabrala pet obramb in je držala Slovenijo v "egalu" (6:6). Angolke so z nekaj uspešnimi napadalnimi akcijami v 20. minuti naenkrat prišle do občutne prednosti (10:7) in slovenska klop je morala zaustaviti nalet Afričank z minuto premora. Predah ni prinesel rezultatskega zasuka in Angola je imela ob polčasu štiri gole prednosti (16:12). Slovenke so v prvih 30 minutah prejel občutno preveč golov, enostavno niso imele rešitev za neobičajno igro tekmic, ki so vse po vrsti višje in tudi močnejše ter ob tem izjemno gibljive. Slovenijo je v drugem polčasu čakalo zahtevno delo.