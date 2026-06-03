Angolka v taboru Krimovk

Stelvia de Jesus Pascoal ima kljub mladosti že veliko mednarodnih izkušnej. Z angolsko reprezentanco je nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu 2020 in Parizu 2024, dvakrat pa se je veselila tudi naslova afriške prvakinje (2022, 2024).

Z ljubljanskim klubom je podpisala pogodbo do leta 2028, s čimer edini slovebski udeleženec Lige prvakinj nadaljuje gradnjo ekipe za novo sezono. "Vesela sem, da sem podpisala za Krim OTP Group Mercator. Komaj čakam, da se pridružim ekipi in da pričnemo z delom," je za uradno spletno stran povedala 23-letna Angolka.

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Od modrega dresa so se po koncu sezone poslovile Tamara Horaček, Ema Abina, Tea Pogorelc in Milica Ignjatović. Zadnjo tekmo v karieri pa je tudi že odigrala Tamara Mavsar.