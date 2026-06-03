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Angolka v taboru Krimovk

Ljubljana, 03. 06. 2026 10.48 pred 22 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Krim Mercator mlade

Krimovi družini se pred sezono 2026/27 pridružuje 23-letna angolska reprezentantka Stelvia de Jesus Pascoal, ki igra na položaju leve zunanje. 180 cm visoka rokometašica v Ljubljano prihaja iz romunskega Rapida, še prej pa je igrala tudi za francoski Metz.

Stelvia de Jesus Pascoal
Stelvia de Jesus Pascoal
FOTO: RK Krim Mercator

Stelvia de Jesus Pascoal ima kljub mladosti že veliko mednarodnih izkušnej. Z angolsko reprezentanco je nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu 2020 in Parizu 2024, dvakrat pa se je veselila tudi naslova afriške prvakinje (2022, 2024). 

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Z ljubljanskim klubom je podpisala pogodbo do leta 2028, s čimer edini slovebski udeleženec Lige prvakinj nadaljuje gradnjo ekipe za novo sezono. "Vesela sem, da sem podpisala za Krim OTP Group Mercator. Komaj čakam, da se pridružim ekipi in da pričnemo z delom," je za uradno spletno stran povedala 23-letna Angolka.

Zaenkrat bolj polna rubrika 'odhodi'

Od modrega dresa so se po koncu sezone poslovile Tamara Horaček, Ema Abina, Tea Pogorelc in Milica Ignjatović. Zadnjo tekmo v karieri pa je tudi že odigrala Tamara Mavsar.

Rasmus Poulsen
Rasmus Poulsen
FOTO: Krim Mercator

Na klopi bo Danec

Rokometašice Krima OTP Groupa Mercatorja bo v sezoni 2026/27 vodil danski strokovnjak Rasmus Poulsen. Danec je na trenerskem položaju zamenjal Žigo Novaka. Poulsen je nazadnje deloval na Ferskih otokih. Pred tem je vodil romunsko Valceo, danski Ajax Koebenhavn in švedski Skovde, sodeloval pa je tudi s CSM Bukarešto. Prav tako ima za seboj izkušnje iz reprezentančnega področja, saj je deloval v črnogorski reprezentanci ter v mladi reprezentanci Romunije in Slovaške.

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