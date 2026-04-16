Angolska krožna napadalka ostaja del Krima

Liliane Martins Mario, ki se je Krimu Mercatorju pridružila lani, je že v svoji krstni sezoni pokazala svojo moč, kakovost in potencial. Skupaj z mlado Lano Puncer bo tudi v prihodnje predstavljala naše glavno orožje na 6-metrski črti.
21-letna in 183 cm visoka angolska reprezentantka ima kljub mladosti veliko mednarodnih izkušnj: med drugim je nastopila na olimpijskih igrah v Parizu 2024 in svetovnem prvenstvu. "Srečna sem, da bom še naprej nosila dres Krima, trdo delala in pomagala ekipi, da skupaj dosežemo zastavljene cilje. Ajde, Krim," je ob podaljšanju zvestobe ljubljanskemu kolčektovu dejala Angolka.
