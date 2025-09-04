Anisimovi uspela revanša proti Swiatek, tudi Osaka v polfinale

V finalu Wimbledona je Iga Swiatek ameriško tekmico Amando Anisimovo odpihnila dvakrat s po 6:0, zdaj sta se tekmici znova srečali na OP ZDA. Anisimova je zgrešila prvi dve meč-žogi, nato pa je odpravila zmagovalko New Yorka 2022.

"Igranje tukaj je nekaj posebnega," je s širokim nasmehom dejala Anisimova. "To je vrhunec mojega življenja. To so moje sanje. Maščevati se za Wimbledon na takšen način je zame nekaj posebnega," je na igrišču dodala Američanka, ki se v New Yorku še nikoli ni uvrstila dlje od drugega kroga.

Anisimova se bo v boju za mesto v finalu zadnjega turnirja za grand slam sezone pomerila z dvakratno zmagovalko OP ZDA Naomi Osaka. Drugi polfinale bo ponovitev lanskega finala med Američanko Jessico Pegula in belorusko branilko naslova Arino Sabalenka.

Nekdanja prva igralka sveta Osaka se je zahvaljujoč zmagi s 6:4, 7:6 (3) nad poškodovano Čehinjo Karolino Muchovo uvrstila v polfinale newyorškega turnirja.