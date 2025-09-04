Anisimovi uspela revanša proti Swiatek, tudi Osaka v polfinale

V finalu Wimbledona je Iga Swiatek ameriško tekmico Amando Anisimovo odpihnila dvakrat s po 6:0, zdaj sta se tekmici znova srečali na OP ZDA. Anisimova je zgrešila prvi dve meč-žogi, nato pa je odpravila zmagovalko New Yorka 2022.
"Igranje tukaj je nekaj posebnega," je s širokim nasmehom dejala Anisimova. "To je vrhunec mojega življenja. To so moje sanje. Maščevati se za Wimbledon na takšen način je zame nekaj posebnega," je na igrišču dodala Američanka, ki se v New Yorku še nikoli ni uvrstila dlje od drugega kroga.
Anisimova se bo v boju za mesto v finalu zadnjega turnirja za grand slam sezone pomerila z dvakratno zmagovalko OP ZDA Naomi Osaka. Drugi polfinale bo ponovitev lanskega finala med Američanko Jessico Pegula in belorusko branilko naslova Arino Sabalenka.
Nekdanja prva igralka sveta Osaka se je zahvaljujoč zmagi s 6:4, 7:6 (3) nad poškodovano Čehinjo Karolino Muchovo uvrstila v polfinale newyorškega turnirja.
"Moje sanje so postala resničnost," je dejala Osaka. "To mi veliko pomeni. Iskreno sem presenečena, da ne jokam tu na igrišču. Vesela sem le, da sem zdrava."
Pred dvema letoma se je Osaka borila z depresijo in s tesnobo, kasneje pa si je vzela daljši odmor. Opisala je tudi depresijo po rojstvu hčerke julija 2023.
V tesnem dvoboju proti nekdanji finalistki OP Francije Muchovi si je Osaka zagotovila odločilni brejk v prvem nizu in povedla s 6:4, potem ko je Čehinja zlahka dobila vse svoje servisne igre. Po koncu prvega niza je Muchova prejela zdravljenje ob igrišču in nadaljevala igro s povezanim levim stegnom.
Po štirih dvobojih na tri nize v prejšnjih štirih krogih je bilo njeno gibanje vidno omejeno in je pri nekaterih korakih šepala. Kljub temu je Čehinja drugi niz ohranila izenačen do podaljšane igre.
