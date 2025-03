Anita Horvat do bronaste medalje v teku na 800 m

OGLAS

"Prav enako kot srebra pred dvema letoma sem vesela tudi tokratnega brona. Vse finalistke smo bile zelo nervozne že na ogrevanju, to se je preneslo tudi na tekmo. Bilo je veliko prerivanja, padec in tudi zelo napet zaključek. Sama pa sem kaj več izgubila malo pred predzadnjim zavojem, ko me je pohodila švicarska tekačica, ki je padla. Sama pa sem povsem izgubila ritem in sem morala znova začeti s sprintom, ampak sem na koncu ostala na tretjem mestu," je povedala osemindvajsetletna Anita Horvat.

Anita Horvat FOTO: Profimedia icon-expand

Dvanajst kolajn je na dosedanjih dvoranskih EP osvojilo osem atletinj, Tina Šutej, ki je v soboto osvojila srebro v skoku s palico, je edina s tremi. Na najvišji stopnički zmagovalnega odra pa je bila doslej le Jolanda Čeplak, ki je prav tako v teku na 800 m 3. marca leta 2002 na Dunaju dosegla še sedaj veljavni svetovni rekord (1:55,82). Horvatova se ji je sedaj pridružila kot druga z dvema odličjema na teh prvenstvih. Finale na Nizozemskem začela bolj v ozadju, a prišla na drugo mesto dva kroga pred ciljem, pred njo je bila Poljakinja. V prehodu v zadnji krog jo je prehitela še Francozinja. Pred zadnjo polovico zadnjega kroga je slovensko tekmovalko pohodila Švicarka Audrey Werro, ki je padla, v zmedi, ki je sledila, je Horvatova vendarle znova prišla na tretje mesto in ga zadržala do ciljne črte. Horvatova je nastopila kot zadnja v osemčlanski slovenski reprezentanci in imela pred finalnim tekom drugi izid sezone (2:00,35), le stotinko hitrejša je bila Werrova, tri stotinke počasnejša pa Anna Wielgosz (2:00,38). To je bila edina trojica s časi pod dvema minutama in sekundo.

Anita Horvat FOTO: AP icon-expand