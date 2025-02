Anita Horvat do odmevne zmage v Madridu, Šutejeva odlična druga

Pred tekmo je bila Tina Šutej v skupnem vodstvu, a ji ga ni uspelo zadržati. Začetni višini je v španski prestolnici izpustila, na 4,40 m in 4,55 m pa je letvico zmogla prvič. Naslednji višini sta bili na 4,65 m in 4,70 m, tudi tokrat je bila prek letvice obakrat brez poprav in je izenačila svoj izid sezone. Caudery je bila dotlej prav tako brez poprav in je s članico celjskega Kladivarja delila prvo mesto.

Šutejeva je nato letvico na 4,75 m prvič podrla, uspešna pa je bila Britanka. Že prej je na tretjem mestu končala Imogen Ayris že s preskočenimi 4,65 m. Šutej tudi v naslednjih dveh skokih ni zmogla 4,75 m in je končala tekmo na drugem mestu. Britanka je nadaljevala sama na 4,85 m in letvico preskočila tretjič ter končala tekmovanje.