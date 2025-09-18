Anita Horvat in Lia Apostolovski izpadli, Neja Filipič deveta v finalu troskoka

Anita Horvat in Lia Apostolovski sta šesti dan svetovnega prvenstva v Tokiu prvenstva nastope končali v kvalifikacijah. V skoku v višino je Lia Apostolovski preskočila 1,83 m in imela 27. izid, v prvem krogu teka na 800 m pa je bila Anita Horvat skupno 33. z 2:00,66.

Anita Horvat je bila bronasta marca na dvoranskem EP, Lia Apostolovski pa bronasta lani na dvoranskem SP. Obe sta letos imeli zaradi zdravstvenih težav slabše izide, kljub temu se jima je uspelo uvrstiti na največjo tekmo leta. Avtomatična višina za finale v skoku v višino je bila 1,97 m, kar je dva centimetra več od osebnega rekorda Apostolovski, ki je letos največ skočila 1,86 m. Za finale je bilo treba skočiti 1,83 in 1,88 m v prvih skokih.

"Poškodba pete na odrivni nogi sprva ni bila videti tako resna, kot se je pozneje izkazalo, Poskušala sem narediti vse, kar je bilo v moji moči, da se čim prej vrnem. A v športu nič ne gre z danes na jutri, potrebna je potrpežljivost. Sama pa lahko sedaj optimistično zaključim sezono in čez tri tedne začnem priprave na novo," je napovedala Apstolovski.

Na tekmovališču v japonski prestolnici je preskočila začetno višino. "Nato mi je le malo zmanjkalo na 1,88 m, kar bi bil moj najboljši izid sezone. V zadnjem mesecu sem znova začutila staro Lio in dobre, suverene ter napadalne skoke, kar mi je prej manjkalo. V drugem skoku sem bila zelo blizu, škoda, da mi takega skoka ni uspelo ponoviti v tretjem. Kljub temu sem zadovoljna, ker mi že dejstvo, da sem lahko prišla na SP, pomeni veliko. Tekmovala sem ponovno z najboljšimi na svetu," je dodala Apostolovski.

"Hvaležna sem lahko, ker je bilo SP šele septembra. Tako sem lahko imela avgusta kvaliteten mesec treningov, drugače ne bi mogla na prvenstvo. Pričakovala sem več, čeprav glede na vse izid sploh ni slab. Žal nisem imela možnosti, da bi pred tem nastopala na več tekmah, ker sem tekmovalka, ki potrebuje tekme, da pridem v ritem," je pojasnila Horvat.

Imela je šesti izid sezone med prijavljenimi v teku na dva stadionska kroga v prvi skupini, v kateri je zmagala olimpijska prvakinja in svetovna podprvakinja Keely Hodgkinson iz Velike Britanije z 1:59,79, a je imela šele 19. izid . V nadaljevanje so se uvrstile prve tri iz skupin in še tri najhitrejše po času. Horvat, ki je bila v skupini šesta, je čakala kar dolgo, preden je izvedela, da ni napredovala. Šele v četrti od sedmih skupin so bile tekmovalke hitrejše. "Tekla sem na prvi progi, kjer je največ težav, da se priključiš ostalim na čelu. Ker nisem želela, da bi me ostale boksale v prerivanju, sem šla takoj naprej. Na koncu mi je malo zmanjkalo, Škoda, zaradi vseh zdravstvenih težav nisem zadovoljna s poletjem, V dvoranski sezoni pa sem bila zdrava in sem lahko dobro nastopala ter na prvenstvu stare celine osvojila odličje," je še povedala Horvat. Neja Filipič deveta v finalu troskoka

Neja Filipič je bila deveta v finalu troskoka na svetovnem prvenstvu v atletiki v Tokiu, skočila je 14,03 m. Zlato je osvojila Kubanka Leyanis Perez Hernandez, letošnja svetovna dvoranska prvakinja je dosegla izid sezone na svetu s 14,94 metra. Najboljša je bila že v kvalifikacijah. Srebro je osvojila Thea Lafond iz Dominike s 14,89 m, bron pa Venezuelka Yulimar Rojas s 14,76 m.

