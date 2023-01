Anita Horvat o izidi sezone na svetu: Je bilo kar presenečenje v cilju

"S trenerjem Tevžem Korentom sva bila dogovorjena, da najdem čim boljšo pozicijo med tekom. To sem naredila, tekla na tretjem mestu do predzadnjega kroga. Potem pa dodajala in finiširala do konca, je bilo kar presenečenje v cilju. Nisem pričakovala, da bom tekla tako hitro, pravzaprav se s časom niti nisem ukvarjala. Bolj je bila tokrat pomembna taktika in položaj med tekom. Želela pa sem si zmago," je v izjavi za STA povedala Anita Horvat.

Najboljši izid sezone je imela na 800 m doslej Nemka Isabelle Boffey (2:00,99). Anita Horvat ima na programu še dva zlata mitinga svetovne serije, naslednji bo v poljskem Torunu 8. februarja. Slovenska rekorderka na 400 m, ki pa v zadnjem obdobju teče na še enkrat daljši razdalji, je prepričana, da lahko doseže še boljši čas, saj, kot je povedala, današnji nastop ni bil popoln in ima še precej rezerve