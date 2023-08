Anita Horvat v polfinalu, Martina Ratej izpadla

"Cilj je bil, da pridem med prve tri v skupini, pred tekmo sem si celo želela zmago. Ampak naredila sem veliko napak, bila sem celo zaprta v skupini med tekom in sem se morala ves čas reševati. Toda cilj je izpolnjen, v polfinalu pa bo nova zgodba. Sem v odlični formi. A tek je bil daleč od idealnega, od spotikanja, menjanja ritma, teka po tretji progi, bilo je skoraj vse, kar se lahko zalomi. Časa za regeneracijo pa imam dovolj," je po prvem nastopu povedala Anita Horvat . 26-letnica je bila marca na dvoranskem EP srebrna in lani na SP v finalu, zato je pred odhodom v madžarsko prestolnico napovedala boj za odličje. V kvalifikacijah je tekla v peti od sedmih skupin in bila pred SP 10. na svetovni lestvici. Višje, tri mesta, je bila v skupini le Britanka Jemma Reekie , peta na lanskem EP, a so bile tudi ostale udeleženke slovenski rekorderki na 400 metrov blizu po času.

Iz posameznih skupin so v polfinale napredovale le prve in še tri najhitrejše po času. Že prve štiri skupine so bile za kvalifikacije presenetljivo hitre. Horvatova je s petega mesta po prvi polovici tekme prišla potem na četrto in tretje, na čelu je bila Reekie. Pred ciljno ravnino je Slovenka znova nazadovala na peto mesto in po finišu prišla na končno tretje za zanesljivo uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja.

"Začela sem malo prepočasi, skušala sem najti pot iz skupine in s prve steze, a so bile tedaj najboljše že na položajih na zunanji strani. Vmes sem se tudi spotaknila. Tako me je 150 metrov pred ciljem švicarska tekačica zaprla in upočasnila. Morala sem jo prehiteti, vodilne pa so bile že daleč pred mano. A sem jih lovila, vedela sem, da sem veliko hitrejša od njih v finišu in sem šla na vso moč v zaključni del. Vsi teki so bili zelo hitri, vsi pod dvema minutama, zagotovo bo v polfinalu še hitreje," je dodala Horvatova.