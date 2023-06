Anita Horvat prva, Čeh prvič v sezoni ni zmagal, na Finskem Filipič tretja

Anita Horvat, srebrna na marčevskem evropskem dvoranskem prvenstvu v Istanbulu na 800 m, je bila na tekmi Paavo Nurmi Games v cilju pred Južnoafričanko Prudence Sekgodiso (1:58,87), bronasto lani na afriškem prvenstvu. Tretja je bila Britanka Jemma Reekie (1:59,41), četrta predlani na olimpijskih igrah v Tokiu. Skupaj se je pet tekačic spustilo pod mejo dveh minut.

"Konkurenca je bila zelo dobra, zato sem zmage še bolj vesela. Stadion je povsem poln, vzdušje je izjemno. Med tekmo sicer nisem slišala gledalcev, ker sem se povsem osredotočila na tek in tekmice. Mogoče sem prvi krog začela nekoliko prehitro, bila sem na čelu po 500 m, potem pa padla na šesto. S finišem v zadnjih 150 m metrih sem se znova prebila na čelo. Ta finiš mi je ostal," je po tekmi povedala slovenska rekorderka na 400 m.

Horvat je imela že prej tretji slovenski izid vseh časom na dva stadionska kroga, za Jolando Čeplak (1:55,19) in Brigito Langerholc (1:58,41). Prejšnji osebni rekord (1:58,96) je tekla 6. avgusta lani v Chorzowu na Poljskem, kjer bo prihodnji teden nastopila na evropskih igrah, v nedeljo pa bo pred tem tekmovala še v Poznanju, prav tako na Poljskem.

"Vedno bliže sem Brigiti Langerholc. A to ni bistveno. S časom se ne obremenjujem. Pomembno je, da imam sedaj soliden rezultat, ki mi bo pomagal do nastopov na največjih mitingih. Odpraviti želim napake, ki jih delam. Predvsem preveč spustim ritem v drugem delu tekme. Danes sem s prvega padla na šesto mesto in se znova prebila na prvo. To se mi ne sme dogajati," je dodala Horvat.

Prvo mesto v metu diska je osvojil olimpijski zmagovalec in nekdanji svetovni prvak Daniel Stahl iz Švedske (70,38 m). Čeh, lani in letos je neporažen v diamantni ligi, tekmo na Finskem pa je začel z 68,67 m in povedel.

V vodstvu je ostal tudi po polovici tekme, čeprav je v naslednjih dveh serijah ostal brez veljavnega izida. Tako je bilo tudi v četrti seriji, po kateri je bil še na čelu, nato pa ga je s svojim petim metom, ki je meril 70,38 metra, prehitel Stahl.

Slovenski rekorder iz Podvincev pri Ptuju je v predzadnjem metu vrgel 67,44 metra in ostal pred Avstrijcem Lukasom Weisshaidingerjem (66,84 m), ki je bil tretji. Bronast je bil že na OI v Tokiu in na SP leta 2019 v Dohi.

Čeh je v zadnji seriji še četrtič ob svojem imenu namesto daljave vpisal ničlo in s tem ostal na drugem mestu. Stahl je zmago potrdil z 69,63 m, drugo daljavo tekme, tretji je ostal Weisshaidinger.

Četrti je bil nekdanji svetovni (2017) in evropski prvak (2018) Andrius Gudžius iz Litve (66,50 m), bronast na lanskem SP v ZDA. Na petem mestu je končal Jamajčan Fedrick Dacres (66,09 m), svetovni podprvak leta 2019.

Rojakinja slednjega, Shanieka Ricketts, je zmagala v troskoku. Dvakratna zaporedna svetovna podprvakinja (2019, 2022) je skočila 14,20 m. Neja Filipič je v prvi seriji dosegla 13,45 m in bila tretja, po neveljavnem drugem poskusu pa je pred svojim tretjim nazadovala na osmo mesto.

Po dveh prestopih je v četrti in peti seriji dosegla povsem enaka izida, 13,42 m. Tekmo je zaključila s 13,83 m, s tem pa je napredovala na začasno tretje mesto. Za lansko sredozemsko prvakinjo je nastopila še sedmerica, a je Žirovka v končni razvrstitvi ostala tretja. Pred njo je bila le še Tugba Danismaz (14,03 m), ki je na domačih tleh marca letos postala evropska dvoranska prvakinja.