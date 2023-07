Anita Horvat zmagala na Slovaškem, vnovič pod dvema minutama

Slednja je nekdanja afriška prvakinja in bronasta lani v Beogradu na dvoranskem svetovnem prvenstvu na 1500 m. Tretja je bila lanska ameriška študentska prvakinja Adelle Tracey (2:00,40), ki od lani nastopa za Jamajko.

"Konkurenca je bila kar dobra, skupaj smo bile vso tekmo. Šele zadnjih 50 m sem se odlepila od tekmic. V začetku sem bila v vodstvu, nato so me prehitele. Mogoče sem znova popustila med 500 in 600 metri. Moram se pogovoriti s trenerjem Tevžem Korentom, kako to popraviti. Zadovoljna pa sem z doseženim časom, nisem si mislila, da bo danes tako hitra tekma. Menila sem, da bo 2:01 dovolj za zmago," je nastop pokomentirala Horvat.

V Londonu bo v nedeljo tekmovala na diamantni ligi, kot tudi še druga dva slovenska rekorderja, svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh in Tina Šutej v skoku s palico.

Horvat je bila v Istanbulu marca letos srebrna na dvoranskem EP, pred njo je bila le Britanka Keely Hodgkinson. Olimpijska in svetovna podprvakinja je prva favoritinja domačega mitinga.

"Ta nastop na Slovaškem je dobra popotnica za naslednjo tekmo, a se moram čim prej regenerirati, danes je bil, kot sem dejala, nepričakovano hiter tek. Cilj bo, da dosežem čim boljši izid. Nastopila bo tudi Hodgkinson, ki je gotovo favoritinja. Težko je napovedati, kaj se bo zgodilo med tekmo. Sama se bom skušala postaviti na čelo kolone in tam bom skušala ostati do konca," je dodala Horvat.