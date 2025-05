Anže Kopitar ostal brez športnega direktorja

Los Angeles Kings so se četrto leto zapored poslovili v prvem krogu in to vedno proti isti ekipi. Letos so serijo z Edmonton Oilers odprli z dvema zmagama, nato pa doživeli štiri zaporedne poraze.

"V imenu celotne organizacije bi se rad zahvalil Robu za vse, kar je v vseh teh letih prinesel LA Kings," je v sporočilu za javnost zapisal predsednik kluba Luc Robitaille.

55-letni Rob Blake je delo v pisarnah LA Kings začel 2013, štiri leta pozneje pa je postal podpredsednik in športni direktor.

Blake je sicer član Hiše slavnih lige NHL. Bil je zmagovalec lige s Colorado Avalanche (2001), na 805 od skupno 1270 tekem, kolikor jih je odigral v ligi NHL, pa je nosil dres LA Kings.

Kot športni direktor je Kings petkrat popeljal do končnice in imel izkupiček 309 zmag, 238 porazov in 71 porazov po podaljšku.