Anže Kopitar v pričakovanju nove – boljše sezone

Ljubitelji hokeja v Severni Ameriki in po svetu so v preteklih dveh sezonah doživeli marsikaj, se morali prilagajati, tako kot igralci, strogim pravilom, omejitvam in drugačnemu sistemu tekmovanja. A sezoni so vendarle izpeljali, zdaj, ko je sezona 2021/22 tik pred vrati, pa vsi upajo, da bosta zadnji dve leti nekoč le še slab spomin in da se hokej v ligi vrača na staro sceno.

Seveda bo tudi precej novosti, najpomembnejša je nova ekipa v ligi, pa tudi vrnitev na sistem z 82 tekmami v rednem delu. "To bo prva polna sezona v zadnjih letih. Treba se bo prilagoditi vzponom in padcem, liga pa je tako kakovostna, da si ne bomo smeli privoščiti porazov v nizu. Morali bomo hitro reagirati," je za spletno stran lige ob uvodu v sezono dejal kapetan Pittsburgha Sidney Crosby.

V ligi so kot primer igralca, ki sploh še ni doživel polne sezone, izpostavili Calea Makarja iz Colorada, ki je dobil priznanje Calder za novinca leta, a je v dveh sezonah nabral le 101 tekmo v rednem delu.