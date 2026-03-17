Zmagovito slovo Kopitarja od Madison Square Gardna

Kapetan kraljev Anže Kopitar je lani septembra napovedal, da bo letošnja sezona zanj zadnja v NHL in tudi po zmagi v New Yorku se mu domači poraženi hokejisti izrazili spoštovanje z rokovanjem na ledu, posebne trenutke slovesa pa je delil z vratarjem rangerjev Jonathanom Quickom, s katerim je leta 2012 in 2014 osvojil ligo. "Zelo lepo. Zanesljivo mi je v čast, da si vzamejo čas, in vem, da po porazu to ni najbolj prijetno. Zelo sem počaščen, kaj naj drugega rečem," je na vprašanje o slovesu od legendarne dvorane in nasprotne ekipe odgovoril Kopitar. V pogovoru s slovenskimi dopisniki je dejal, da so odigrali zelo dobro tekmo in osvojili pomembni točki v boju za končnico. "Možnosti so dobre. Trenutno smo na prelomnici. Treba bo zmagovati in glede tega ni neke skrivnosti. Dobro je, da držimo usodo v svojih rokah, tako da bo potrebno dobro igrati in nabirati točke." Svojo formo v zadnjih petih tekmah je ocenil kot boljšo z več energije in izrazil upanje, da se bo to še stopnjevalo in bodo prišli v končnico.

Anže Kopitar FOTO: Profimedia

Kopitar o upokojitvi veliko ne razmišlja, saj ko se začne tekma, misli samo nanjo, čeprav pa priznava, da se je pred obračunom zavedal trenutka, da gre za njegovo zadnjo tekmo v Madison Square Gardnu po 20 letih. Kopitar se je v soboto kljub porazu v New Jerseyju vpisal v zgodovino svojega kluba po največjem številu doseženih točk. "Pred 20 leti je bil cilj ostati v ligi. Začel sem doživljati svoje sanje, ker vsak mlad hokejist sanja, da bi enkrat igral v NHL. Jaz sem pač to možnost dobil, mislim, da se v vseh sanjah ni zdel verjeten scenarij, da bom tukaj 20 let, da bom del neke zgodovine, sploh pa v našem klubu. Trenutno je preveč akcije in zdaj sem osredotočen, da se uvrstimo v končnico. Ko bo enkrat konec vsega skupaj, se bomo lahko ozrli nazaj in podoživljali vse te trenutke," je dejal. "Ne, ne, sem se kar lepo odločil," je na vprašanje, ali mu je žal za upokojitev, odgovoril Kopitar, ki je dodal, da po upokojitvi ne bo ostal v Los Angelesu ali se morda preselil na Florido, kot to delajo ameriški upokojenci.

