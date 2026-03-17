Zmagovito slovo Kopitarja od Madison Square Gardna

New York, 17. 03. 2026 07.23 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Anže Kopitar

Slovenski hokejski as Anže Kopitar se je v ligi NHL z zmago svojih kraljev proti domači ekipi New York Rangers s 4:1, h kateri je prispeval točko s podajo v drugi tretjini, poslovil od dvorane Madison Square Garden, kjer je leta 2014 osvojil svoj drugi Stanleyjev pokal. Po tekmi je povedal, da se bo z družino upokojil v Sloveniji.

Kapetan kraljev Anže Kopitar je lani septembra napovedal, da bo letošnja sezona zanj zadnja v NHL in tudi po zmagi v New Yorku se mu domači poraženi hokejisti izrazili spoštovanje z rokovanjem na ledu, posebne trenutke slovesa pa je delil z vratarjem rangerjev Jonathanom Quickom, s katerim je leta 2012 in 2014 osvojil ligo.

"Zelo lepo. Zanesljivo mi je v čast, da si vzamejo čas, in vem, da po porazu to ni najbolj prijetno. Zelo sem počaščen, kaj naj drugega rečem," je na vprašanje o slovesu od legendarne dvorane in nasprotne ekipe odgovoril Kopitar.

V pogovoru s slovenskimi dopisniki je dejal, da so odigrali zelo dobro tekmo in osvojili pomembni točki v boju za končnico. "Možnosti so dobre. Trenutno smo na prelomnici. Treba bo zmagovati in glede tega ni neke skrivnosti. Dobro je, da držimo usodo v svojih rokah, tako da bo potrebno dobro igrati in nabirati točke."

Svojo formo v zadnjih petih tekmah je ocenil kot boljšo z več energije in izrazil upanje, da se bo to še stopnjevalo in bodo prišli v končnico.

Anže Kopitar
Anže Kopitar
Kopitar o upokojitvi veliko ne razmišlja, saj ko se začne tekma, misli samo nanjo, čeprav pa priznava, da se je pred obračunom zavedal trenutka, da gre za njegovo zadnjo tekmo v Madison Square Gardnu po 20 letih.

Kopitar se je v soboto kljub porazu v New Jerseyju vpisal v zgodovino svojega kluba po največjem številu doseženih točk.

"Pred 20 leti je bil cilj ostati v ligi. Začel sem doživljati svoje sanje, ker vsak mlad hokejist sanja, da bi enkrat igral v NHL. Jaz sem pač to možnost dobil, mislim, da se v vseh sanjah ni zdel verjeten scenarij, da bom tukaj 20 let, da bom del neke zgodovine, sploh pa v našem klubu. Trenutno je preveč akcije in zdaj sem osredotočen, da se uvrstimo v končnico. Ko bo enkrat konec vsega skupaj, se bomo lahko ozrli nazaj in podoživljali vse te trenutke," je dejal.

"Ne, ne, sem se kar lepo odločil," je na vprašanje, ali mu je žal za upokojitev, odgovoril Kopitar, ki je dodal, da po upokojitvi ne bo ostal v Los Angelesu ali se morda preselil na Florido, kot to delajo ameriški upokojenci.

"Načrt je iti v Slovenijo, kako pa se bo potem vse skupaj odvijalo, bosta najverjetneje narekovala Jakob in Neža, kje bomo in kaj bomo delali," je povedal Kopitar in dodal, da bo verjetno precej časa v ledenih dvoranah, glede na to, da imajo v družini mlado umetnostno drsalko in mladega hokejista.

Na vprašanje, ali soigralci kaj bolj pazijo nanj zdaj, da ga, ko se upokojuje, ne poškodujejo, je Kopitar odgovoril, da ravno nasprotno. "To sploh ne. Letos sem imel več poškodb kot v vseh 20 letih. To je šlo letos malo narobe. Kdo me še kdaj vpraša, če se bom res zanesljivo upokojil, ampak se debata hitro zaključi," je dejal.

Los Angeles Kings Kopitarju na tekmi v začetku aprila pripravljajo posebno poslovilno slovesnost. "Nočem preveč razmišljati o tem. Zelo lepo od kluba, kako pa bo, pa sploh ne vem, kaj naj pričakujem. No, družina bo tam, tako da bo že zaradi tega zelo posebno," je dejal Kopitar in zavrnil tudi možnost igranja za slovensko reprezentanco na letošnjem svetovnem prvenstvu maja v Švici.

"Ne verjamem. Letos je bilo toliko teh poškodb, ki še niso povsem sanirane in se komaj držim pokonci. Zdaj razmišljam o končnici, ampak težko verjamem," je na vprašanje o reprezentanci odgovoril Kopitar.

'Počaščen, da sem kot najmlajši igralec vpoklican v reprezentanco'

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
bibaleze
Portal
Očka Miro: 'Nekega dne se je zgodilo, da nisem mogel vstati iz postelje'
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Ta napaka staršev lahko uniči otrokovo ljubezen do nogometa
Zakaj nekatere mame v materinstvu zacvetijo, druge pa se dolgo iščejo
Zakaj nekatere mame v materinstvu zacvetijo, druge pa se dolgo iščejo
Takšne so bile slavne mame v 90-ih: trend, ki je osvojil družbena omrežja
Takšne so bile slavne mame v 90-ih: trend, ki je osvojil družbena omrežja
zadovoljna
Portal
Ali so prehranska dopolnila v obliki bonbonov enako učinkovita
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
Dnevni horoskop: Ovni bodo živahni, biki hrepenijo po udobju
S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost
S 24 let mlajšo partnerko ukradel vso pozornost
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
Superge, ki jih obožujejo ženske nad 50. letom starosti
vizita
Portal
Skriti vzroki za visok krvni tlak, ki niso sol
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Ko je edina možnost presaditev: bitka za življenje z agresivno levkemijo
Zakaj nas nekatera zdrava živila napihnejo
Zakaj nas nekatera zdrava živila napihnejo
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
Nova odkritja o krepitvi kosti bi lahko spremenila zdravljenje osteoporoze
cekin
Portal
Par dal odpoved, odpotoval in doživel hladen tuš
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Pomlad 2026: Ta znamenja bodo zaslužila največ
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Oster padec vrednosti nepremičnin v Dubaju
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
Konec raja? Ko priljubljenost mesta uniči domači mir
moskisvet
Portal
Nekoč je lomila moška srca, danes je videti precej drugače
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
To se bo zgodilo, če boste vsak dan pili pomarančni sok
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Kako preveriti tlak v avtomobilskih pnevmatikah?
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
Želite izklesati svoje telo? Samo minuta te vadbe na dan je dovolj
dominvrt
Portal
Preprosta metoda za odganjanje ptic z vrta
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Zelenjava za začetnike, ki zanesljivo uspeva
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Prenova starih hiš: največji stanovanjski potencial Slovenije
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
Pretvorite balkon v pomladno oazo: katere rastline posaditi marca, da cvetijo vse do jeseni
okusno
Portal
Preprost zajtrk, ki ga nutricionisti priporočajo za dober začetek dneva
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Velika noč 2026: najbolj trendi sladice letošnjih praznikov
Napaka, zaradi katere jagode hitro splesnijo
Napaka, zaradi katere jagode hitro splesnijo
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
7 pomladnih jedi, pripravljenih v največ pol ure
voyo
Portal
Kmetija
Parazit
Parazit
Anatomija padca
Anatomija padca
Interesno območje
Interesno območje
