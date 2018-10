Aplavz za Nadala: Majorčan pomaga rojakom, ki so jih prizadele poplave

Nadal nikoli ni skrival ljubezni do domačega otoka.

Potem ko je Rafael Nadalprek družbenih omrežij otočanom Majorke sporočil, da bodo vrata njegove akademije v Manacorju odprta za vse, ki so ostali brez strehe nad glavo, je španski teniški zvezdnik pomagal tudi pri čiščenju ulic na domačem otoku, ki so ga prizadele hude poplave.

Te naj bi terjale že najmanj deset življenj, fotografije Nadala, ki v trenirki in s škornji na nogah ter z grabljami v rokah čisti eno od garaž v Sant Llorencu, pa so hitro obšle svet. Prostovoljcem je na pomoč priskočil tudi član njegove ekipe Rafa Maimo in še nekateri zaposleni z akademije, ki je od hudo prizadetega Sant Llorenca sicer oddaljena 13 kilometrov.