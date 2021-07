Kristjan Čeh na EP v Estoniji ubranil naslov, Apostolovska tretja

Pred Čehom so na teh tekmovanjih doslej zlato osvojili le trije Slovenci. Rožle Prezelj, sedaj trener Apostolovske, v skoku v višino leta 2001, Robert Renner v skoku s palico leta 2015 in Luka Janežič na 400 m, slednji na prvenstvu leta 2017.

Filip Jakob Demšar je bil v Talinu sedmi v današnjem finalu na 110 m ovire (13,81). Tine Šuligoj je bil 20. v kvalifikacijah troskoka (15,23 m), Maja Bedrač pa 24. v skoku v daljino (5,77 m). Ptujčan Čeh je s prvim metom odprl tekmovanje v metu diska. V prvi seriji je zmogel 65,20 m in gladko vodil, pet metrov in več so bili ostali za njim. V drugi je ostal brez izida, v tretji pa je njegovo orodje poletelo najdlje v zgodovini teh tekmovanj. Namerili so mu 67,48 m. V četrti seriji je znova ostal brez izida, kot tudi v peti. V zadnji je nastop končal s prav tako izvrstno daljavo 66,86 m.

Čeh je naslov prvič osvojil 14. julija 2019 v Gävleju na Švedskem, s 63,82 m. Tedaj ga je najbolj ogrožal Clemens Prüfer iz Nemčije (62,35 m). V Talinu je pred dvema dnevoma z najboljšim dosežkom opravil že kvalifikacije. V prvi seriji je ostal brez izida, v drugi pa je vrgel kar 65,59 m, kar je bila avtomatična kvalifikacijska norma za finale in rekord prvenstev, kar je v finalu še izboljšal.

Po pričakovanjih se mu je v kvalifikacijah najbolj približal Jevgenij Bahuckij iz Belorusije. Svetovni mladinski podprvak iz leta 2018 je bil v drugi skupini prvi z 62,77 m. Nihče izmed preostalih ni presegel 60 metrske oznake, kot tudi ne v finalu. Bahuckij je bil drugi z 61,21 m, tretje mesto je osvojil Španec Yasiel Sotero (58,07 m).