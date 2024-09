Lia Apostolovski s šestim mestom v Zürichu v finale diamantne lige

Z nekaj težavami je v skoku v višino na koncu zmagala svetovna rekorderka, olimpijska, svetovna in evropska prvakinja Jaroslava Mahučik; Ukrajinka je zmagala z 1,96 m, na 2,01 m pa je bila trikrat neuspešna.

Druga je bila Avstralka Nicola Olyslagersna, srebrna na olimpijskih igrah v Parizu, skočila je 1,93 m tako kot tudi tretjeuvrščena Ukrajinka Irina Geraščenko. Bronasta letos na OI in evropskem prvenstvu v Rimu je imela več neuspešnih poskusov.

"Zahtevni pogoji so bili, najtežji v moj karieri. Nimam veliko izkušenj s tekmovanji v dežju. Tedaj si lahko hvaležen tistim, ki jih imaš, da se znaš zbrati in da te vreme ne ustavi. Na trenutke je bilo res težko, saj je bilo hladno, pa še močni nalivi so bili. Ko sem šla v zalet, sem se morala zbrati, nato pa je bilo, ko sem pristala na blazini, kot da bi skočila v bazen," je razmere opisala Apostolovski.

A je izpolnila cilj, uvrstitev v finale. "Vesela sem, kako sem izpeljala celotno tekmo. Šla sem suvereno v zalet in si izborila mesto v finalu. To je bil tudi moj cilj. Zanj sem garala vso sezono in je neka nagrada za celotno delo letos. Težko je bilo, le šesterica bo nastopila v finalu, sploh v primerjavi z drugimi disciplinami, kjer je precej več mest. Lahko se sedaj sproščeno pripravim na finale in zaključek sezone," je dodala Apostolovski.

Lia Apostolovski, ki je tekmo začela na šestem mestu, ki kot zadnje vodi v finale, je v prvih skokih preskočila 1,80 in 1,85 m. Na 1,89 m je letvico dvakrat podrla in bila na petem mestu, potem pa je bila na tej višini uspešna tretjič.

Slovenski predstavnici je bila v boju za finale pred tekmo na sedmem mestu z dvema točkama zaostanka najbližje Nemka Christina Honsel. A je četrta na letošnjem dvoranskem prvenstvu v Glasgowu, kjer je bila Lia Apostolovski bronasta, ter šesta na OI končala tekmovanje na 1,89 m s tremi neuspešnimi skoki ter bila sedma. Tedaj je bilo že jasno, da bo članica kluba iz Kranja nastopila v diamantnem finalu.

Nadaljevali so na 1,93 m, varovanka trenerja Rožleta Prezlja, še vedno lastnika slovenskega rekorda v tej disciplini, je letvico trikrat podrla in končala tekmovanje na šestem mestu. Mesto pred njo je bila z enakim dosežkom, a z drugim uspešnim skokom na prejšnji višini Avstralka Eleanor Patterson, svetovna prvakinja leta 2022.

Osma pred tekmo v seštevku z devetimi točkami in s tem petimi točkami zaostanka za Lio Apostolovski je bila Uzbekistanka Safina Sadulajeva. Sedma z letošnjih OI je letvico na 1,93 m tudi trikrat podrla za končno četrto mesto.

Dvakrat pa je bila že na 1,93 m nepričakovano neuspešna Mahučikova, ki je zadnji skok pustila za naslednjo na 1,96 m. Edina jo je zmogla v prvem skoku in prevzela vodstvo. V igri sta bili le še Geraščenkova in Olyslagersova, slednja je pred tem edina med vsemi vse višine opravila prvič.

Na mitingu bo tekel tudi Žan Rudolf, slovenski rekorder na 800 m bo skrbel za ritem v teku na 1500 m.