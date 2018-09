Apotekarjeva po sodniški napaki izgubila repasažno borbo

Kot je povedal trener Marjan Fabjan, je pri padcu tekmovalk z rokami in nogo met kontrolirala njegova 21-letna varovanka, sodniki pa so vazari namesto Klari Apotekardosodili Rusinji Aleksandri Babincevi. Z oceno pa se ni strinjala le njegova varovanka in vodstvo reprezentance, temveč tudi tuji novinarski kolegi na tribuni.

"To je zame zmaga za Klaro. Imela je kontrolo z nogo in kolikor se jaz spoznam na judo, je bila to točka zanjo," je bil neposreden v zvezi s sodniško oceno trener Fabjan.

'Zadnji met ni bil najbolj pravično dosojen'

V sicer izenačeni borbi je bilo največ boja za gard, vsaka od tekmovalk pa je pred tem imela tudi priložnost za met. Rusinja vsekakor ni bila nepremagljiva, saj jo je Apotekarjeva v preteklih treh obračunih vedno premagala.

"Nisem šla najbolj agresivno na nasprotnico, da bi jo bolj ogrozila. Zadnji met ni bil najbolj pravično dosojen, sodniki pa so povedali svoje in borba je izgubljena,"je bila po nastopu zaradi delivcev pravice razočarana 21-letna Celjanka.

Dopoldan je mlada Štajerka v uvodnem dvoboju potrebovala vsega 58 sekund, da se je z metom za ipon oddolžila Loriani Kukas Kosova za poraz na letošnjem evropskem prvenstvu v Tel Avivu.

Samozavesten začetek

Po pričakovanjih jo je v naslednjem krogu čakala favorizirana Britanka Natalie Powell, bronasta z zadnjega evropskega in svetovnega prvenstva, ki je 21-letno slovensko reprezentantko ugnala lani na evropskem prvenstvu v Varšavi. Tokrat je Apotekarjeva začela izredno samozavestno, dopustila Britanki, da je po slabi minuto povedla z vazarijem, po novi minuti je Celjanka izenačila, nato pa 15 sekund kasneje sklenila dvoboj z iponom ter si priborila popoldanski del.

Naslednja priložnost, da vrne z enako mero, se je ponudila v dvoboju z lansko azijsko prvakinjo 28-letno Japonko Šori Hamada. Ta je Slovenko premagala decembra lani na grand slamu v Tokiu, danes pa slavila s končnim prijemom v parterju in vknjižila še drugo zmago.

Vse boje poskušala rešiti stoje

"Prvi dve borbi sem začela v redu, potem pa sem v tretji naredila napako in se s tekmico spustila v parter. Tega ne bi smela, saj sva se s trenerjem Fabjanom dogovorila, da skušam rešiti vse boje stoje," je o taktiki jutranjega dela dodala nadarjena tekmovalka.

V izredno izenačenem dvoboju je imela Apotekarjeva celo premoč, tekmica je že prejela dva opomina, v borbi v parterju pa je spretna Japonka slabši položaj izkoristila za preobrat in Slovenko 20 sekund držala nemočno.

'Malo je še nezrela'

Z Japonko se s priprav dobro poznata, zato je bil recept za zmago drugačen: "Je nižje rasti, kar bi morala izkoristiti in jo dobiti v kontakt. Ta borba res ni bila dobra. Premalo sem napadala in naredila preveč napak."

"Malo je še nezrela. Nekaterih dogovorov se je držala, drugih ne. En tak trenutek je bil boj v parterju z Japonko, drugi v borbi z Britanko, saj se prav tako ni držala dogovora, ko je ta povedla. Nekaj je bilo napak tudi v repasažu, a še enkrat, tam je bila oškodovana,"pa je o nastopih dodal Fabjan.

Pravica v drugo smer

Apotekarjeva pa je navduševala tudi s pogumnim pristopom do tekmic s samega svetovnega vrha, ki so jo na tekmovanjih že premagale, saj se je vsake lotila brez prevelikega spoštovanja.

"Je med najboljšimi, kar je pokazala. Žal je šla pravica danes v drugo smer," je še dodal njen trener iz celjskega Sankakuja. Zlato je osvojila Japonka Hamada, ki je po petih minutah in pol podaljška Nizozemko Gussje Stenhuis prisilila še v tretjo kazen. Bron sta osvojili Babinceva in še ena Nizozemka Marhinde Verkerk.