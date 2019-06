Apoterkarjeva v Minsku na vrh zmagovalnega odra, zlat tudi Mihael Žgank

Tekmovalki sta se v preteklih dveh letih dvakrat pomerili na grand slamu v pariški dvorani Bercy, vsaka od bork pa je zmagala po enkrat, kar je kazalo na možnosti obeh v boju za zlato. V izenačenem boju je imela Apotekarjeva rahlo pobudo, ne pa premoči, s katero bi ji uspelo izvesti zaključni met. Slovenska tekmovalka se je izogibala borbi v parterju in čakala na svojo priložnost, saj si ugoden položaj ustvari z višino in daljšimi rokami od tekmic. Minuto in pol ped koncem finala je dočakala svojo priložnost in Nizozemko za zlato vrgla na bok. V končnici je prednost s preudarno borbo obdržala.

Pred tem je slovenska reprezentantka v polfinalu premagala Nemko Luise Malzahn. Nemka na tatamiju ni imela nobenih možnosti proti visokorasli varovanki Marjana Fabjana. Taktično pa se je borila dobro. Z dobro obrambno tehniko pa je vseeno računala na to, da bo 21-letno Slovenko utrudila in morda potem prišla do presenečenja. Tekmovalki sta morali v podaljšek, po dobrih dveh minutah in pol dodatnega boja pa je z iponom slavila Štajerka, ki je končno dokončala eno od številnih akcij. Apotekarjeva, ena najbolj obetavnih slovenskih tekmovalk, ki je letos že zmagala v Tbilisiju in bila tretja v Düsseldorfu, je bila v uvodu tekme prosta, z zmago proti Avstrijski Bernadette Graf pa si je priborila četrtfinale in popoldanski nastop. Avstrijka je bila nevarna predvsem v parterju, kjer je imela priložnost v uvodu dvoboja, v podaljšku pa je Apotekarjeva zmagala prav v borbi na tleh z davljenjem.

Zlata tudi Žgank

V četrtfinalu se je varovanka Marjana Fabjana srečala z Britanko Nathalie Powell, nosilko treh kolajn z EP in ene s SP. A tekmica Apotekarjevi očitno leži, saj je s prepričljivim nastopom dosegla še četrto zaporedno zmago v medsebojnih obračunih. Današnja kolajna je druga slovenska na letošnjem prvenstvu, potem ko je Maruša Štangar v soboto osvojila bron v kategoriji do 52 kg. Drugi slovenski junak dneva pa jeMihael Žgank, prav tako učenec Marjana Fabjana na Lopati. Ta je leta 2017 na svetovnem prvenstvu v Budimpešti osvojil srebro, nato pa dobil mamljivo ponudbo iz Turčije, ki je ni mogel zavrniti. Danes si je s turškimi oznakami in novim priimkom Özerler na kimonu priboril zlato kolajno. V finalu je premagal Izraelca Lija Kochmana.