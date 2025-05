Aretirali svetovnega prvaka v teku na 100 metrov

Freda Kerleyja so aretirali v okrožju Broward na Floridi. V priporu je bil 29-letnik tudi danes. Svetovnega prvaka na 100 metrov iz Oregona pred slabimi tremi leti so organi pregona aretirali zaradi udarcev in telesnih poškodb, kar ni prvo letošnje bližnje srečanje z zakonom, ki ga je imel ameriški atlet.

Januarja so ga aretirali tudi zaradi spora s policisti v Miamiju. Kasneje so ga ovadili zaradi povzročitve telesnih poškodb, upiranja aretaciji in neprimernega obnašanja. Prav tako januarja so ga ovadili še zaradi nasilja v družini oziroma poskusa zadušitve v incidentu, ki se je zgodil pred letom dni.

"Freda Kerleyja so včeraj zvečer aretirali. Trenutno zadevo preiskujejo, vsa vprašanja pa lahko naslovite na šerifov urad okrožja Broward. Kerley ta konec tedna v našem tekmovanju ne bo tekel. Nadaljnjih komentarjev ne bomo podajali," so ob tem sporočili iz vodstva novonastalega tekmovanja Grand slam Track.