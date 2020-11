Argentinske pume prvič v zgodovini premagale Novo Zelandijo

Tekma je bila prva preizkušnja Argentine v 13 mesecih, njihova zmaga pa je še toliko bolj presenetljiva, ker so pume All Blacks oziroma popolnoma črnim po porazu proti Avstraliji prizadejale še drugi poraz v vrsti. Pume so ob polčasu vodile s 16:3, zadržale vse napade Nove Zelandije in si zagotovile presenetljivo zmago v Sydneyju.

"To je velik dan za argentinski ragbi in tudi za našo državo in ljudi," je dejal kapetan Argentine Pablo Matera. "Težko nam je bilo priti sem in se pripraviti na ta turnir. Našim ljudem želimo samo pokazati, da če boste trdo delali z veliko odločnostjo, boste lahko naredili velike stvari. Res smo ponosni na to ekipo in na našo državo,"je še dodal kapetan Argentine, poroča britanski BBC.

Nova Zelandija, ki je prejšnji teden v Brisbanu proti Avstraliji izgubila z 22:24, je bila prvič po avgustu 2011 premagana na dveh tekmah zaporedoma. BBC ob tem dodaja, da gre za enega najbolj senzacionalnih izidov v nedavni zgodovini svetovne zveze v ragbiju, še posebej, ker Argentina ni igrala tekme od svetovnega prvenstva v ragbiju lani na Japonskem.

Prvenstvo treh narodov je prvenstvo najvišje ravni na območju južne poloble, v katerem se merijo reprezentance Avstralije, Argentine in Nove Zelandije. Po prvotnem načrtu naj bi šlo za prvenstvo štirih narodov, a so aktualni svetovni prvaki, reprezentanca Južnoafriške republike, udeležbo na prvenstvu odpovedali zaradi potovalnih omejitev, povezanih s pandemijo novega koronavirusa.