Arina Sabalenka osvojila Cincinnati

Šestindvajsetletna Belorusinja, ki bo na novi razpredelnici WTA napredovala na drugo mesto, je zasluženo prišla do naslova, saj v celem tednu ni izgubila niza, med drugimi pa je v polfinalu premagala prvo teniško damo Igo Swiatek.

To je njen šesti naslov na turnirjih WTA 1000 in 15. WTA v karieri. Letos je osvojila odprto prvenstvo Avstralije, v finale Cincinnatija pa je prišla s štirimi porazi v zadnjih petih finalih. Med drugim je izgubila tudi finala Madrida 1000 in Rima 1000.