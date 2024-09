Arina Sabalenka pokorila New York

Za Arino Sabalenka , ki v zadnjih letih živi v Miamiju na Floridi, je to tretja zmaga na turnirjih za grand slam. Lani in letos je slavila na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, medtem ko se je štiri leta starejša osmoljenka finalnega obračuna sploh prvič prebila v veliki finale turnirja za grand slam.

26-letna igralko iz Minska je Belorusiji prinesla prvo zmagoslavje na betonskih igriščih v Flushing Meadowsu. V odprti eri tenisa sta Američanki Chris Evert in Serena Williams po šestkrat zmagali v New Yorku, eno končno zmago manj pa ima Nemka Steffi Graf .

Finalni obračun je bil dokaj nenavaden, obe igralki sta močno nihali, v njunih igrah so se izmenjevale vrhunske poteze in začetniške napake. Obračun na osrednjem igrišču Arthur Ashe je bolje začela Belorusija, po vodstvu s 5:2 pa je začela delati hude napake, kar je Jessica Pegula izkoristila in izenačila na 5:5.

" Po smrti očeta je bil moj cilj, da vpišem ime naše družine v zgodovino tenisa. Vselej, ko zagledam svoje ime na pokalu, najprej pomislim na družino, ki me je vedno podpirala in si lasti največ zaslug za uresničitev mojih sanj ," je dejala Sabalenka, ki se je po letošnji zmagi v Melbournu nato na odprtem prvenstvu Francije v Parizu prebila do četrtfinale, tretji turnir za grand slam na sveti teniški travi v Wimbledonu pa je izpustila zaradi poškodbe.

"Po današnji zmagi so na površje izplavali tudi nekateri boleči finalni porazi iz preteklosti. Nikoli ne obupajte nad svojimi sanjami, meni je uspelo in sem vesela, da imam v rokah ta čudovit pokal," je med drugim dodala Sabalenka, ki je lani v finalu New Yorka po treh nizih izgubila proti Američanki Coco Gauff.

Njena štiri leta starejša tekmica iz ZDA je kljub veliki naklonjenosti domačega občinstva na koncu ostala praznih rok, a je zato dosegla svojo daleč najboljšo uvrstitev na enemu od štirih največjih turnirjev na svetu. Do letošnjega finalnega nastopa se je petkrat prebila do četrtfinala, trikrat v Melbournu in po enkrat v Parizu in Wimbledonu.

Sreče na finalnem obračunu ji ni prineslo niti kratko druženje z ameriškim košarkarskim zvezdnikom Stephom Curryjem, ki ga je skupaj s svojim možem Taylorjem Gahagenom srečala pred dvobojem. Na finalnem obračunu enostavno ni našla ustreznih odgovorov za "brutalno" igro Belorusinje.

Izid:

- OP ZDA, grand slam (67,65 milijona evrov):

- finale:

Arina Sabalenka (Blr/2) - Jessica Pegula (ZDA/6) 7:5, 7:5.