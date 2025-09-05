Arina Sabalenka tretjič zapored v finalu za 'zmenek' z Amando Anisimovo

"Zelo sem vesela, da sem se vrnila v finale. Tekma je bila res težka tekma. Za to zmago sem se morala zelo potruditi," je po ponovitvi lanskega finala New Yorka dejala Arina Sabalenka. Po lanski zmagi proti Peguli v dveh tesnih nizih lahko Belorusinja zdaj upa na svoj drugi naslov na odprtem prvenstvu ZDA in četrto zmago na turnirjih za grand slam skupno. "Ne glede na finalno tekmico se bom v finalu borila za vsako točko, kot da bi bila zadnja v mojem življenju," je napovedala Arina Sabalenka.
Sabalenka po dveh porazih v finalih OP Avstralije in OP Francije ter izpadu v polfinalu Wimbledona zdaj lahko okrona sezono s pokalom za grand slam. Leta 2023 je v New Yorku proti poznejši zmagovalki, Američanki Coco Gauff, zamudila priložnost, da bi sezono uspešno sklenila. "Zelo sem si želela dati še eno priložnost, še en finale, in želela sem si dokazati, da sem se iz teh težkih lekcij v sezoni nekaj naučila. Mislim, da sem res igrala odličen tenis in se s pritiskom res dobro spopadla. Zelo ponosna sem na to zmago," je dodala Sabalenka in se opisala kot "zelo čustveno".
Prvi niz proti 31-letni Jessici Peguli se je za branilko naslova po začetnem vodstvu končal slabo. Belorusinja je sprva vodila s 4:2, toda nato je tekmici po neizsiljenih napakah dovolila, da se je vrnila v igro. Pegula je s preobratom navdušila občinstvo in si zagotovila prvi niz.
V nadaljevanju je Sabalenka dvignila raven svoje igre. Tako drugi kot tretji niz je začela s hitrimi brejki. Medtem ko je drugi niz nadzorovala, se je morala v tretjem večkrat boriti, da je ohranila prednost. Z dvakrat več osvojenimi neposrednimi točkami (42) je Sabalenka preprečila Peguli (21), da bi se ta maščevala za lanski finale.
Sabalenka je imela pred tem daljši počitek, saj se je 27-letnica v četrtfinale uvrstila brez boja. Čehinja Marketa Vondroušova je zaradi poškodbe kolena predala dvoboj. V finalu jo čaka obračun z domačo junakinjo Anisimovo. Ta je v polfinalu prav tako v treh nizih premagala Naomi Osako in si zagotovila prvi nastop v finalu OP ZDA.
Osma nosilka je zmagala s 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3 in se po Wimbledonu julija uvrstila v svoj drugi zaporedni finale turnirja za veliki slam. "To mi pomeni vse na svetu. Uresničene sanje," je nekaj minut pred 1. uro zjutraj po lokalnem času dejala Amanda Anisimova, katere vrhunska telesna pripravljenost je na koncu odigrala odločilno vlogo pri zmagi proti nekdanji svetovni številki 1 Osaki. V prvem nizu je 24-letna Anisimova v podaljšani igri naredila preveč napak. Nato se je vrnila v igro.
Osaka, zmagovalka OP ZDA leta 2018 in 2020 ter zmagovalka OP Avstralije 2019 in 2021, je tako zamudila priložnost za svoj prvi finale turnirja za grand slam kot mati. "Vrnila se je tja, kamor sodi," je o tekmici dejala Anisimova, ki je v polfinalu Wimbledona izločila Sabaleko, nato pa doživela poraz proti Poljakinji Igi Swiatek.
Izida, New York, grand slam (76,8 milijona evrov):
- ženske, polfinale:
Arina Sabalenka (Blr/1) - Jessica Pegula (ZDA/4) 4:6, 6:3, 6:4;
Amanda Anisimova (ZDA/8) - Naomi Osaka (Jap/23) 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3.
