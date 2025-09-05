Arina Sabalenka tretjič zapored v finalu za 'zmenek' z Amando Anisimovo

Belorusinja Arina Sabalenka se je tretjič zaporedoma uvrstila v finale teniškega odprtega prvenstva ZDA. Branilka naslova in številka 1 na svetu je sicer v polfinalu izgubila prvi niz proti domačinki Jessici Pegula, nato pa zmagala s 4:6, 6:3 in 6:4. V finalu se bo prva nosilka pomerila z Američanko Amando Anisimovo, sicer osmo nosilko.

"Zelo sem vesela, da sem se vrnila v finale. Tekma je bila res težka tekma. Za to zmago sem se morala zelo potruditi," je po ponovitvi lanskega finala New Yorka dejala Arina Sabalenka. Po lanski zmagi proti Peguli v dveh tesnih nizih lahko Belorusinja zdaj upa na svoj drugi naslov na odprtem prvenstvu ZDA in četrto zmago na turnirjih za grand slam skupno. "Ne glede na finalno tekmico se bom v finalu borila za vsako točko, kot da bi bila zadnja v mojem življenju," je napovedala Arina Sabalenka.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Sabalenka po dveh porazih v finalih OP Avstralije in OP Francije ter izpadu v polfinalu Wimbledona zdaj lahko okrona sezono s pokalom za grand slam. Leta 2023 je v New Yorku proti poznejši zmagovalki, Američanki Coco Gauff, zamudila priložnost, da bi sezono uspešno sklenila. "Zelo sem si želela dati še eno priložnost, še en finale, in želela sem si dokazati, da sem se iz teh težkih lekcij v sezoni nekaj naučila. Mislim, da sem res igrala odličen tenis in se s pritiskom res dobro spopadla. Zelo ponosna sem na to zmago," je dodala Sabalenka in se opisala kot "zelo čustveno".

Jessica Pegula FOTO: Profimedia icon-expand

Prvi niz proti 31-letni Jessici Peguli se je za branilko naslova po začetnem vodstvu končal slabo. Belorusinja je sprva vodila s 4:2, toda nato je tekmici po neizsiljenih napakah dovolila, da se je vrnila v igro. Pegula je s preobratom navdušila občinstvo in si zagotovila prvi niz.

V nadaljevanju je Sabalenka dvignila raven svoje igre. Tako drugi kot tretji niz je začela s hitrimi brejki. Medtem ko je drugi niz nadzorovala, se je morala v tretjem večkrat boriti, da je ohranila prednost. Z dvakrat več osvojenimi neposrednimi točkami (42) je Sabalenka preprečila Peguli (21), da bi se ta maščevala za lanski finale.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Sabalenka je imela pred tem daljši počitek, saj se je 27-letnica v četrtfinale uvrstila brez boja. Čehinja Marketa Vondroušova je zaradi poškodbe kolena predala dvoboj. V finalu jo čaka obračun z domačo junakinjo Anisimovo. Ta je v polfinalu prav tako v treh nizih premagala Naomi Osako in si zagotovila prvi nastop v finalu OP ZDA.

Osma nosilka je zmagala s 6:7 (4), 7:6 (3), 6:3 in se po Wimbledonu julija uvrstila v svoj drugi zaporedni finale turnirja za veliki slam. "To mi pomeni vse na svetu. Uresničene sanje," je nekaj minut pred 1. uro zjutraj po lokalnem času dejala Amanda Anisimova, katere vrhunska telesna pripravljenost je na koncu odigrala odločilno vlogo pri zmagi proti nekdanji svetovni številki 1 Osaki. V prvem nizu je 24-letna Anisimova v podaljšani igri naredila preveč napak. Nato se je vrnila v igro.

Naomi Osaka se je odela v bleščice, manjkala ni niti lutka labubu. FOTO: Profimedia icon-expand