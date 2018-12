Armstrong po dolgem času na televiziji: 'Naložba v Uber je rešila mojo družino'

'Sacc me je vprašal, če me zanima vlaganje v nek zanimiv projekt' Več sreče je imel 47-letni večkratni zmagovalec dirk po Franciji z vlaganjem v različna podjetja. Armstrong je razkril, da je v Uber, podjetje, ki se ukvarja s prevozi, vložil sto tisoč dolarjev (nekaj manj kot 88 tisoč evrov), ko sploh ni vedel, s čim se ukvarjajo. Vrednost Uberjevih delnic je močno poskočila in zvezdnik iz Teksasa, ki zdaj živi v koloradskem Aspnu, je zaslužil veliko denarja.

"Pravijo, da sem se izmazal, a ne verjamem, da sem se. Ta poravnava z njimi za pet (milijonov dolarjev, op. a.), je bila verjetno deseta poravnava,"je za ameriško televizijo dejal Armstrong. "Veste, bilo je toliko primerov, ekipa pa je, ne da bi jaz to vedel, zavarovala večino moje plače in večino mojih bonusov. Vedel sem za eno zavarovalnico, a nato so reči kar začele prihajati ... Bilo je kot: 'Kdo ste pa vi?' To vas bo šokiralo, toda ko vse skupaj seštejete, torej izgubo zagotovljenega prihodka, sodne stroške in poravnavo, je vse skupaj naneslo 111 milijonov 'čukov'. Torej ... Nisem imel občutka, da sem se izmazal."

V prvem daljšem intervjuju po famoznem z Oprah Winfrey iz leta 2013, v katerem je razkril vse umazane podrobnosti svoje kariere, je Lance Armstrong za CNBCspregovoril o finančnih udarcih, ki so ga doleteli po odmevnem priznanju uporabe nedovoljenih poživil. Armstrong je priznal, da ga je osupnila količina tožb (skupno v višini 88 milijonov evrov) in denarja, ki ga je porabil za poravnave, odvetnike ... Armstrongu se je na sodišču sicer uspelo poravnati za 4,4 milijona evrov, a trdi, da je bil "račun" mnogo višji ...

"Spoznal sem Chrisa Sacca (znani newyorški vlagatelj, op. a.), ko je bil pri Googlu ali Twitterju in saj veste, kako je. Dobro sva se imela in ohranila stike,"je nadaljeval Armstrong. "Vprašal me je, če želim vlagati, in če me zanima vlaganje v nek zanimiv projekt. Vedel sem, da je inteligenten tip, ki ima dobre kontakte. Zakaj pa ne? Nisem niti vedel, da gre za Uber. Mislil sem, da gre za nakup delnic Twitterja, a večina je šla v manjši fond, Uber, čigar vrednost je bila takrat kakšnih 3,7 milijona (dolarjev, op. a.). Dal sem mu jih sto tisoč, zdaj so vredne veliko več. Če sem povsem iskren, je vse skupaj predobro, da bi bilo res. To je rešilo našo družino. Jasno pa je, da podrobno sledim njihovemu razvoju."

To je film z 'zelo usr**im koncem'

Armstrong tudi meni, da je njegova zgodba zelo podobna zgodbi prvega moža Uberja Travisa Kalanicka. Kalanick je lani odstopil z mesta predsednika, potem ko so Uber obtoževali neetičnega poslovanja, prikrivanja hekerskih napadov in uporabe neizsledljive programske opreme. Kalanicka so obtoževali tudi ignoriranja poročil o spolnem nadlegovanju znotraj podjetja. Še vedno je Uberjev delničar in član upravnega odbora.

"Malce ga poznam, Sacca ga je namreč pripeljal na enega mojih Tourov," je še razkril Armstrong. "Jaz sem bil kot ta tip. Kalanick in Uber sta kot Armstrong in Livestrong (Amstrongova neprofitna fundacija za boj proti raku, op. a.). Tu ni neke hibridne rešitve, ušel si izpod nadzora, 'time out' ... Toda, spet, če pogledaš nazaj, niso naredili niti koraka narobe. V bistvu me skrbi za Travisa, ker včasih reče nekatere reči in si rečem: 'Tip, videl sem že ta film, ki pa ima zelo us**n konec!' Seveda ima ta konec veliko ničel, toda ..."