Armstrong spet šokiral: Rak? Ne morem trditi, da nisem zbolel zaradi dopinga

Medijska hiša ESPNje ob premieri dokumentarnega filma o Lancu Armstronguopravila pogovor z upokojenim Teksašanom, čigar izjave tudi pri 48 letih še vedno odmevajo. Vse od nastopa v oddaji Oprah Winfrey, kjer je leta 2013 priznal, da je večino največjih zmag dosegel z uporabo nedovoljenih poživil, so sicer njegovi dosežki postali nepomembni. Toda sedem (zaporednih) zmag na dirki po Franciji, ki so mu jih sicer odvzeli, bo tako ali drugače ostalo v športni zgodovini.

Na vprašanje, kdaj je začel z uporabo nedovoljenih poživil, je odgovoril: "Najbrž pri 21 (letih)."

In nato nadaljeval: "Moja prva profesionalna sezona. Šlo je za kortizon, zdravilo, ki pospeši proizvajanje lastnega kortizona v telesu. EPO (eritropoetin, op. a.) je bil povsem druga raven. Tvoje predstave so se tako močno izboljšale. Šport je šel z nizkooktanskega dopinga na to visokooktanski raketno gorivo. O tem smo se morali odločati. Najlažje bi to definiral kot kršenje pravil. Smo dobivali injekcije vitaminov in ostalih reči od mladih let? Da. A niso bile prepovedane. Seveda (smo vedeli, op. a.). Nisem eden tistih tipov. Vedno sem vprašal, vedno sem vedel in vedno sem sam sprejel odločitev. Nihče ni rekel: 'Ne sprašuj, to boš dobil.' Ne bi sprejel tega. Izobrazil sem se o tem, kaj bom dobil, to pa sem storil zavestno."

Je za rakom zbolel zaradi dopinga? 'Gotovo ne bi rekel ne'

Armstrong, ki je bil dolgo časa simbol boja proti raku, potem ko je ravno leta 1996 zbolel za rakom na testisih, in ga kasneje tudi premagal, ni želel zavrniti možnosti, da je zbolel ravno zaradi nedovoljenih poživil.

"Če sem zbolel zaradi dopinga? Ne poznam odgovora na to vprašanje. Gotovo pa ne bi rekel ne,"je dejal Armstrong. "Povedal vam bom le to, da sem edinkrat v življenju vzel rastni hormon v sezoni 1996. Tako da v moji glavi ... Rast, rastni hormon in celice – če mora kaj zrasti, potem zraste. Ali ne bi bilo smiselno, da bi zraslo tudi kaj slabega, če bi se nahajalo tam?"