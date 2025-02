Artnak slovensko teniško reprezentanco popeljal do vodstva 2:0

Bor Artnak, sicer 447. igralec lestvice ATP, je zanesljivo začel zadnji današnji dvoboj v velenjski Beli dvorani. Takoj je prišel do odvzema servisa in vodstva s 3:0, prednost pa je nato še oplemenitil z "breakom" v osmi igri ter niz po 33 minutah dobil s 6:2.

Tudi nadaljevanje je potekalo v ritmih 20-letnega Slovenca, ki je bil še naprej zanesljiv na svoj začetni udarec. Do prvega odvzema servisa v drugem nizu je Artnak prišel v drugi igri in kmalu zatem znova povedel s 3:0. Z drugim "breakom" v šesti igri je bila prednost neulovljiva, po uri in treh minutah pa je slovenska reprezentanca z dvema zmagama sklenila prvi dan tekmovanja.

"Igranje pred svojimi navijači in družino je vedno nekaj posebnega. Tudi ko sva se s trenerjem pripravljala na tekmo, je šlo vse po načrtu. Res sem zadovoljen, a zgodba še ni zaključena. Najprej so na vrsti dvojice in upam, da se z njimi vse zaključi," je v prvem odzivu dejal Artnak.