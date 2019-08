Nori potop Artnikove: Zelo sem ponosna na to, kar sem dosegla

Svetovno prvenstvo po pravilih organizacije CMAS v globinskem potapljanju je postreglo z izjemnimi potopi. Slovenska potapljačica Alenka Artnik je na svetovnem prvenstvu v Hondurasu v potopu z enojno plavutjo postavila nov svetovni rekord, 113 metrov. To je uspelo tudi Italijanki Alessii Zecchini, tako da si zdaj tekmovalki delita rekord, razdelili pa sta si tudi prvo mesto. V konkurenci je bila še ena Slovenka Neža Čeč, ki se je potopila do globine 74 metrov.

Artnikova je bila po napornem dnevu izjemno zadovoljna in je med drugim dejala: "Obe z Alessio sva naredili ta nori potop in izboljšali svetovni rekord za šest metrov. Potrebovala bom še nekaj časa, da bom sprocesirala, kaj sem danes dosegla. Potop je bil zahteven, pogoji so bili težki zaradi močnega morskega toka. Težko opišem emocije, lahko sem zelo ponosna, kaj sem dosegla." Celotno izjavo si lahko ogledate v videu.

Slovenka in Italijanka sta tekmici, a gojita tudi veliko spoštovanja druga do druge, kar je očitno tudi iz fotografije, kjer sta se objeli po zahtevni preizkušnji.