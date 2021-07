Artnikova za dva metra izboljšala svetovni rekord

Ob 203 metre globokem Deanovem modrem breznu se vsakoletno zberejo najboljši apnejisti v treh disciplinah (potop ob vrvi, s plavutjo in brez nje). Tekmovalci so stalno obteženi, tako da pri dvigu ne smejo odvreči uteži, ki jim pomagajo pri spuščanju. Alenka Artnik si je v disciplini potop s plavutjo v zadnjem obdobju rekord izmenjavala z Italijanko Alessio Zecchini. Že v torek se je Artnikova potopila kar 118 metrov globoko in pokazala, da ne bo kar tako predala krone, danes pa je svoj rezulatat še izboljšala, potopila se je kar 120 metrov.