Asgreen s silovitim zaključkom presenetil Van der Poela

V začetku preizkušnje se je sedem ubežnikov glavnini odpeljalo takoj po začetku dirke in si privozilo okoli 13 minut naskoka. Hitro pa se je začela prednost topiti, ko je glavnina pripeljala do ključnega dela preizkušnje z 19 kratkimi vzponi z odseki cest, tlakovanimi z granitnimi kockami v zadnjih 150 km.

V sprintu je bil nepričakovano 26-letni Nizozemec po dolgi in neizprosni dirki nemočen in tako ni ubranil naslova izpred šestih mesecev na "De Ronde". Asgreen je s tem slavil največjo zmago v karieri. Skupaj je zdaj pri osmih zmagah in drugi v zadnjih devetih dneh na dirkah svetovne serije.

Podobno kot lani, ko je dirka zaradi pandemije novega koronavirusa potekala v zanjo neobičajnem oktobrskem terminu, sta v zaključek prišla dva kolesarja. Le da ob Mathieuju van der Poelu tokrat ni bilo Wouta van Aerta (Jumbo-Visma). Slednji je pred tem popustil na zadnjih dveh z granitnimi kockami tlakovanih vzponih in odločitev o zmagi prepustil svojemu dolgoletnemu tekmecu Van der Poelu in zmagovalcu klasike E3 Saxo Bank Kasperju Asgreenu .

Veliko nervoze in padcev

V zadnjih 70 km se je dirka povsem razživela, obenem pa je bilo v glavnini veliko nervoze, kar je botrovalo številnim padcem. Napadi so si nato sledili eden za drugim, šele 40 km do konca po vzponu na Taiinberg pa se je v ospredju vendarle odlepila skupina šestih kolesarjev z veliko trojico spomladanskih klasik. Na Kruisbergu je nato popustil svetovni prvak Julian Alaphilippe(Deceuninck‒Quick-step). Francoz ni mogel slediti tokrat najmočnejši trojici Van der Poel, Van Aert in Asgreen. Slednji so se na zadnjih dveh zahtevnih vzponih udarili za zmago.

Na Oude Kwaremont se je zdelo, da odločitve ne bo, je pa s silovitim napadom postregel Van der Poel. Asgreen ga je ujel, Van Aertu pa je zmanjkalo moči. Sledil je še strm vzpon na Paterberg, razlika pa se je do druge skupine, ki je ujela Van Aerta, le še povečala. V boju za tretje mesto je olimpijski prvak Greg Van Avermaet (AG2R Citroen) ugnal zmagovalca letošnje dirke Milano‒San Remo, Belgijca Jasperja Stuyvena(Trek-Segafredo), medtem ko je Van Aert končal kot šesti in znova ostal brez domačega spomenika na flamskih cestah.

Dramatičen ciljni sprint je Dancu prinesel največjo zmago v karieri: