Ashleigh Barty in Andrej Rubljev dobila generalko pred OP Avstralije

Ashleigh Barty je v prvem nizu v tretji igri prišla do prednosti odvzete servisne igre proti 19-letni Ukrajinki. To je še povečala z drugim "breakom" za 5:2 in hitro zmago v uvodnem nizu. Tudi v drugem nizu je Ukrajinka, ki bo nasprotnica prav tako 19-letne Slovenke Kaje Juvan v prvem krogu, takoj izgubila igro na svoj servis, a potem pri 2:2 izenačila in vse do 5:5 bila enakovredna nasprotnica. A je nato 23-letna Bartyjeva v 11. igri znova našla šibko točko na servis nasprotnice in si tako priigrala odločilno prednost. Bartyjeva je osvojila deseti turnir WTA v karieri. Lani je zmagala na odprtem prvenstvu Francije, izpadla pa je v četrtfinalu domačega uvodnega turnirja za veliki slam.

Na letošnjem se bo v prvem krogu pomerila s 120. igralko WTA Lesjo Curenkoiz Ukrajine. Možna tekmica v drugem krogu pa bo Slovenka Polona Hercog, ki pa bo morala pred tem v prvem krogu premagati Švedinjo Rebecco Peterson.



Rus zmagal v Adelaidu

Andrej Rubljev je v finalu teniškega turnirja v Adelaidu (514.000 evrov nagradnega sklada) prepričljivo premagal Lloyda Harrisa iz Južnoafriške republike s 6:3 in 6:0. Rubljev je bil tretji nosilec turnirja. Rubljev, ki na na 18. mestu svetovne lestvice, je prejšnji teden zmagal tudi v Dohi v Katarju in je postal prvi teniški igralec, ki je po Dominiku Hrbatyju leta 2004 osvojil dva turnirja v prvih dveh tednih novega leta. Tako je neporažen na zadnjih 12 dvobojih.

Dvaindvajsetletnik je z zmago v Adelaidu osvojil svoj peti turnir v karieri.

Izida, finale:

Ashleigh Barty (Avs/1) - Dajana Jastremska (Ukr) 6:2, 7:5.

Andrej Rubljev (Rus/3) - Lloyd Harris (JAR) 6:3, 6:0.