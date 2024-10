Atlanta bo leta 2028 gostila 62. super bowl

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Atlanta, ki je dom ekipe Atlanta Falcons, bo super bowl gostila na stadionu Mercedes-Benz, ki je nazadnje gostil dogodek leta 2019, ko so New England Patriots za čislano lovoriko premagali Los Angeles Rams. V Atlanti so prvi dve finalni tekmi lige ameriškega nogometa odigrali v zdaj že porušenem objektu Georgia Dome.

New Orleans bo konec letošnje sezone gostil super bowl. Finale lige NFL se bo nato leta 2026 preselil v Santa Claro blizu San Francisca, leta 2027 pa bo sledil spektakel na stadionu SoFi v metropolitanskem območju Los Angelesa.