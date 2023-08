Atleti na čelu s Čehom s smelimi cilji na SP v Budimpešto

Na prvenstvo se namreč pripravlja v Estoniji, domovini svojega trenerja Gerda Kanterja , nekdanjega olimpijskega in svetovnega prvaka. V estonskem mestu Jöhvi je 10. avgusta Čeh disk vrgel 69,99 metra in s tem prikazal dobro formo. Prav v Jöhviju je 16. junija letos z 71,86 metra izboljšal svoj slovenski rekord. To je še vedno najboljši izid sezone na svetu, s katerim je izenačen na četrtem mestu v zgodovini discipline.

"Moj prvi cilj je, da ubranim naslov svetovnega prvaka. Sposoben sem dobro nastopiti. Čeprav na nekaj prejšnjih tekmah nisem nastopil najbolje, je zadnja tekma v Estoniji deset dni pred kvalifikacijami na SP pokazala, da sem sposoben vreči daleč. Konkurenca je velika, peterica je v izjemni sezoni v metu diska presegla 70 m. Šved Daniel Stahl ter Litovca Mykolas Alekna in Andrius Gudžius pa so zelo dobro pripravljeni," je na novinarski konferenci pred odhodom ekipe na SP povedal Kristjan Čeh .

"Ekipa je več kot odlična, vedno smo imeli enega, dva ali tri izstopajoče posameznike, take širine, kot jo imamo tokrat, pa še ne. Vemo, kaj Čeh pomeni v svetovnem merilu, čeprav je daleč od tega, da bi bila njegova kolajna samoumevna. Tudi Šutej bi lahko stopila na zmagovalni oder, Horvat je tudi napovedala boj za medaljo. Potem pa so še Mišmaš Zrimšek, Apostolovski, omenjene so bile finalistke SP že lani, tu sta še Lukan in najbolj izkušena v ekipi Ratej, vse so kandidatke za finale," je poudarila vodja reprezentance Marija Šestak .

Cilj je jasen, želje so še bistveno višje

"Tako številčne ekipe slovenska atletika na velikih tekmah nima pogosto, moti me le, da sta v njej le dva atleta. Reprezentanca je zelo močna, pričakujemo seveda medaljo. Imamo Čeha, še nekaj atletinj je sposobnih stopiti na zmagovalni oder. Sam bom bolj rezerviran, napovedujem eno medaljo in tri, štiri uvrstitve v finale. Želim si tudi, da bi bilo čim manj neprijetnih presenečenj," je povedal predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (AZS) Albert Šoba.

Optimistična pričakovanja je napovedal tudi predsednik AZS Primož Feguš. Celjski odvetnik je ob tej priložnosti izrazil sočutje z vsemi, ki so jih prizadele nedavne poplave. Dejal je, da atletski klubi in njihovi stadioni niso bili prizadeti, posamezni športniki in njihove družine pa so imeli težave.

Feguš je ob tej priložnosti izročil tri medalje, priborjene na evropskih igrah pred mescem in pol na Poljskem. Tam je potekalo tudi ekipno EP in ni bilo podelitev. Odličja, ki so prišla po pošti, so osvojili Čeh (zlato), Šutejeva (srebro) in Mišmaš Zrimškova (srebro).