Atleti v Bolgarijo za preboj v prvo ligo

Prva liga bo prav tako konec tega tedna potekala v romunskem mestu Cluj-Napoca, iz nje bo v drugo ligo izpadla najslabša trojica, kar pomeni, da se bo iz Stare Zagore v višjo ligo uvrstila prva trojica. V Romuniji zaradi obveznih karanten v času pandemije covida-19 ne bo nastopila Irska. Tretja liga pa bo potekala v ciprskem Limassolu. Za nekatere slovenske atlete bo to nova priložnost v lovu na norme in čim večje število točk za nastop na olimpijskih igrah. Brez prave konkurence bo Tina Šutej v skoku s palico, za Majo Mihalinec Zidar, Marušo Mišmaš Zrimšek in Kristijana Čeha – vsi štirje omenjeni že imajo norme za Tokio – pa bo to čas za preverjanje forme v močnih konkurencah. Slovenija bo nastopila v konkurenci gostiteljice Bolgarije, Avstrije, Hrvaške, Danske, Madžarske, Islandije, Izraela, Latvije, Litve in Slovaške. Na seznamu je tudi Rusija, ki pa zaradi dopinških kršitev iz preteklosti ne more nastopati kot samostojna ekipa na velikih tekmovanjih. V tej konkurenci bi si Slovenija skoraj morala zagotoviti eno izmed prvih treh mest, ob tem tudi nastopa v najmočnejši možni postavi, v ekipi je po težavah s poškodbo tudi Luka Janežič.

V postavi sicer ne bo ta čas najhitrejšega Slovenca Nicka Kočevarja, ki bo zaradi nastopov za Nemčijo v mladinskih kategorijah Slovenijo prvič lahko zastopal šele prihodnje leto, ne bo tudi poškodovanega najboljšega metalca kladiva ta čas Nejca Pleška. Ena izmed najbolj zanimivih disciplin v Stari Zagori, ne le za slovenske ljubitelje atletike, bo zagotovo met diska. V tej disciplini se bo Kristijan Čeh po izjemni seriji rezultatov na slovenskih tleh prvič v sezoni pomeril na tujem, nasproti mu bo stal tudi aktualni evropski prvak iz Litve Andrius Gudzius, na startni listi pa je tudi Gudni Valur Gudnason, ki je lani z 69,35 m postavil islandski rekord. Bolgarka Ivet Lalova-Collio, nekdanja evropska prvakinja na 100 m in evropska dvoranska prvakinja na 200 m, se bo pomerila na pol stadionskega kroga. Najboljša izida na 100 in 200 m pa imata danski predstavnici, tako da bo imela Maja Mihalinec Zidar lep test pred olimpijskimi igrami v Tokiu.

Nič manj ne bo zanimiva tekma v skoku v višino, kjer sta ob Liji Apostolovski na listi prijavljenih tudi domačinka Mirela Demireva, olimpijska podprvakinja, in Litovka Airine Palšyte, nekdanja evropska podprvakinja in evropska dvoranska prvakinja iz leta 2017.