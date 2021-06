Čeh v Mariboru spet izjemen, Zupinova ugnala Majo Mihalinec Zidar

"V tretji seriji je disk res odletel, a sem imel še rezerve, mogoče bi lahko že začetek izpeljal bolje, na koncu pa sem prehiteval met, nisem zadržal diska. A je bil to dober met. Vse veljavne mete sem imel čez 65 m, kar so zelo konstantni izidi in sem zadovoljen. V prvem metu sem šel bolj z rezervo, potem pa sem stopnjeval. V obeh poskusih, ko sem zadel mrežo, pa sem očitno želel preveč. To je dobra popotnica pred mitingi v močni tuji konkurenci," je povedal Čeh.

Trojica izvrstnih atletinj je bila v štajerski prestolnici tokrat na startu teka na pol stadionskega kroga."Vesela sem, da sta se Agata in Anita odločili za ta tek. To je dobrodošla konkurenca in dodana motivacija, tekla sem hitreje kot na DP. Razplet je bil danes mogoče za koga presenečenje, ampak Zupinova je že dosegla normo za SP na 200 m in je zelo vzdržljiva. Upam, da bo osvojila potrebne točke za OI, sama normo že imam in potrebujem čim boljše tekme za priprave za Tokio,"je povedalaMaja Mihalinec Zidar.

"Zadovoljna sem po zmagi. A sem že za SP v Londonu naredila normo za tek na 200 m in to mi je res ljuba disciplina, ki jo bom še tekla tudi v prihodnje. Mogoče bi tek lahko izpeljala nekaj bolje, malo sem se zakrčila, ker nisem vajena take konkurence. Sem pa že nekaj pred prečkanjem ciljne črte vedela, da sem zmagala," je pojasnila Agata Zupin, rekorderka na 400 m ovire.

Na 400 m je bila brez prave konkurence prva Maja Pogorevc (53,73), med atleti pa je na 200 m slavilNick Kočevar (21,26). Filip Jakob Demšar je na 110 m ovire znova tekel pod 14 sekundami (13,95), na 800 m pa se je z 2:03,85 izkazalaJerneja Smonkar, ki je za slabo sekundo popravila osebni rekord.

BrežičankaLara Omerzuje v skoku v višino premagala državno prvakinjo Lio Apostolovski, obe sta preskočili 1,83 m, a je to Omerzujevi uspelo v prvem, Apostolovski pa v drugem skoku. Zmagala je Tihana Jelitić iz Hrvaške (1,86 m). Maruša Černjul, udeleženka OI leta 2016 v Riu de Janeiru, pa je končala že na 1,83 m, ko je bila trikrat neuspešna ter je z 1,80 m zasedla četrto mesto.

Joni Tomičić Prezelj je z 12,06 zmagala na 100 m in potem v svoji disciplini, na visokih ovirah, ni nastopila, tam pa je zmagala Hrvatica Ivana Lončarek (13,46), ki nastopa za ljubljanski Mass.

Naslednji miting slovenske serije bo 1. in 2. julija v Velenju v okviru finala atletskega pokala, pred tem bo konec naslednjega tedna reprezentanca nastopila v drugi ligi evropskega pokala v Stari Zagori v Bolgariji.