16-letna avstralska sprinterska senzacija, ki jo primerjajo z Boltom

Gout Gout je bil glavna atrakcija vseavstralskega srednješolskega prvenstva, kjer je ta naziv več kot upravičil. Čas 10,04 na 100 metrov se zaradi pomoči vetra sicer ni štel med uradne, a je bil dovolj, da je v deželi "tam spodaj" zagnal pravo evforijo. V finalu je v regularnih razmerah tekel 10,17, kar je šesti najboljši dosežek vseh časov v konkurenci do 18 let. Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da bo Gout 18. rojstni dan praznoval šele čez 13 mesecev.

Avstralski rekord v teku na 200 metrov pa je že v Goutovi lasti. Dan po rutinirani zmagi na 100 metrov je na dvakrat daljši razdalji tekel 20,04 in tako za tri stotinke popravil prejšnji državni rekord, ki ga je kar 56 let držal Peter Norman . V zgodovini konkurence do 18 let je bil hitrejši le Američan Erriyon Knighton z 19,84.

Gout bi bil s svojim časom peti na lanskem članskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Zato ne čudi, da si je za enega glavnih ciljev v prihodnjem letu zadal uvrstitev na svetovno prvenstvo v Tokiu. "Januarja grem v Združene države Amerike, kjer bom treniral skupaj z Noahom Lylesom (aktualnim svetovnim prvakom na 100 in 200 metrov, op. a.) in njegovim trenerjem Lancom Braumanom . Upam, da se mi uspe kvalificirati. Če ne, bom dokončal srednjo šolo," je svoje načrte nedavno predstavil veliki up avstralske atletike.

Odmevni rezultat mu je prinesel dolgoročno pogodbo z Adidasom, predvsem pa je eksponentno povečal primerjave z Usainom Boltom, ki je – mimogrede – v konkurenci do 18 let na 200 metrov tekel počasneje od Gouta. "Ne vidim pretiranih podrobnosti. Skušam oblikovati svoj slog. Skušam biti jaz. Jasno mi je, zakaj me je ljudje primerjajo z njim, ampak rad bi si ustvaril svoje ime. Rad bi nadaljeval to, kar počnem. Rad bi, da me ljudje poznajo kot Gouta Gouta, ne kot novega Usaina Bolta," je nedavno dejal o primerjavah z najboljšim sprinterjem vseh časov.

Drugi veliki cilj za leta 2008 rojenega atleta so olimpijske igre v Los Angelesu čez štiri leta. Gout jih bo takrat štel šele 20. Še večjo motivacija za trdo delo v prihodnje pa mu verjetno predstavljajo naslednje igre, ki jih bo gostil Brisbane. Mesto, ki je zelo blizu njegovega rojstnega kraja. Takrat bo Gout star 24 in bi vseh projekcijah moral biti na vrhuncu svojih moči. Vse bolj se zdi, da sprint in z njim celotna atletika dobiva nov obraz, ki bo polnil stadione in pred male zaslone prikoval na milijone športnih navdušencev.