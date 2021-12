Atletinja Klara Lukan srebrna na EP v krosu

Vid Botolin (Kladivar) je med mladinci osvojil 47. mesto, bil je minuto in 27 sekund za Dancem Axlom Vangom Christensenom, ki je osvojil zlato. Med mladinkami je bila najboljša Britanka Megan Keith. Liza Šajn (Mass) je bila 53. (+0:52), Loti Rotar (Šmarnogorska naveza) 74. (+1:10), Veronika Sadek (Mass) 93. (+2:00), Lea Haler (Kladivar) 95. (+2:14), Hana Grobovšek (Kranj) pa predzadnja, 98. (+2:39).

Enaindvajsetletna Šentjernejčanka je bila prvo slovensko ime že pred odhodom slovenske reprezentance na Irsko. Pred dvema letoma je na evropskem prvenstvu v Lizboni osvojila srebrno medaljo med mladinkami, lani pa je bilo prvenstvo zaradi epidemije odpovedano.

Njena glavna tekmica je bila znova Nadia Battocletti, ki je slovensko atletinjo v boju za zlato prehitela v portugalski prestolnici in letos tudi na evropskem prvenstvu do 23 let v Estoniji, na katerem je Lukanova na 5000 m prav tako osvojila srebro. Battoclettijeva je bila tudi sedma na olimpijskih igrah v Tokiu, na katerih je Lukanova odstopila.

Članica celjskega Kladivarja je letos postala najboljša slovenska atletinja med mlajšimi članicami. Konec oktobra je na ljubljanskem maratonu na 10 km popravila svoj slovenski rekord v cestnih tekih in bi bila celo četrta v moški konkurenci.

To je bil zadnji od kopice rekordov, ki jih je postavila v tej sezoni. Svoj prvi članski nastop na veliki tekmi v dvorani je opravila marca letos in bila na EP v Torunu 18. na 3000 m.