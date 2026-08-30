Tina Šutej na sredozemskih igrah osvojila zlato v skoku s palico

Šutej je izpustila začetno višino 4,05 m, nato pa se pošteno namučila na 4,20 m, kar je zmogla šele tretjič in ostala na tekmovanju. Na podobni višini je kot ena izmed favoritinj nedavnega evropskega prvenstva končala za enega njenih najslabših nastopov na velikih tekmah.

Potem pa je bila na 4,35 m prvič visoko čez letvico. Tudi na 4,45 in 4,55 m je bila suverena prvič, ko je prevzela vodstvo in obenem nekaj minut pozneje tudi že zmagala. Italijanka Sonia Malavisii in Francozinja Berenice Petit sta si drugo mesto razdelili s 4,45 m. Šutej je nato na 4,60 m letvico preskočila tretjič in končala tekmovanje, ko je opravila častni krog s slovensko zastavo.