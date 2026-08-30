Tina Šutej na sredozemskih igrah osvojila zlato v skoku s palico

Šutej je izpustila začetno višino 4,05 m, nato pa se pošteno namučila na 4,20 m, kar je zmogla šele tretjič in ostala na tekmovanju. Na podobni višini je kot ena izmed favoritinj nedavnega evropskega prvenstva končala za enega njenih najslabših nastopov na velikih tekmah.
Potem pa je bila na 4,35 m prvič visoko čez letvico. Tudi na 4,45 in 4,55 m je bila suverena prvič, ko je prevzela vodstvo in obenem nekaj minut pozneje tudi že zmagala. Italijanka Sonia Malavisii in Francozinja Berenice Petit sta si drugo mesto razdelili s 4,45 m. Šutej je nato na 4,60 m letvico preskočila tretjič in končala tekmovanje, ko je opravila častni krog s slovensko zastavo.
"Zelo zahtevna tekma je bila zaradi vetra, dobila sem sunke z boka, tudi s tremi metri na sekundo. Kar težko in tudi nevarno je bilo nato iskanje položaja za vbod palice v korito in nato skok. Ne vem, kdaj sem na ogrevanju opravila toliko zaletov, kot tokrat. Pa se mi je vseeno zalomilo na moji začetni višini, ko nisem vedela več, kaj narediti," je dejala Šutej, dobitnica osmih medalj z velikih tekem.
Pa je potem vzela tršo palico in zalet za tretji skok na 4,20 m skrajšala na 12 korakov. "In je potem steklo. Vsak skok je bil boljši in na 4,60 najboljši. Potem nisem več želela tvegati, saj imam že v soboto finale diamantne lige v Bruslju. Opravila sem tudi vse, kar sem tu želela," je bila zadovoljna 37-letna Šutej. Pozlatila je srebro iz svojih prejšnjih SI leta 2018 v Tarragoni in to z rekordom prvenstev.
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