Atletinje na svetovnem prvenstvu kritične do kamer v startnih blokih

Režiserji prenosa so se že odločili, da kamere uporabljajo le še, ko so športniki že v položaju za start in ne ob prihodu in pripravi, poroča agencija dpa. Mednarodna atletska zveza uvedbo novosti, ki jo številni označujejo za seksistično, vseeno zagovarja.

"Atletika je sestavljena iz nenavadnih barv in kretenj. To želimo svetu predstaviti na nov in razburljiv način," je za nemški časnik Bildpovedal James Lord, ki je na Mednarodni atletski zvezi (Iaaf) zadolžen za prenose.

'Pikanten' položaj kamere

Vodja produkcije na Iaaf Westbury Gillett, ki naj bi imel zamisel za novost, pa dodaja: "Kamera nam prikaže najbolj intenziven moment tik pred startom tekme."

Bolj zadržani so pri podjetju Seiko, kjer so kamero proizvedli. "Mi smo jo samo razvili. Ideja je nastala na Iaaf. Slišal sem za težave, ki jih imajo športnice in jih celo razumem. Naš namen ni bil, da bi prišlo do tega," je v imenu Seika dejal Harumicu Akaši.

Atletinje so opozorile, da je prihod na start v minimalistični športni opremi zaradi kamer za njih neprijeten. Nedvomno gre za zelo "pikanten" položaj kamere in Iaaf se o postavitvi ni posvetovala s športniki.