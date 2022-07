Atletinje v štafeti srebrne, atleti četrti po pritožbi Italije

Po prihodu v cilj je bila Slovenija četrta, nato so diskvalificirali Italijo, ki je bila druga za Alžirijo. A so se Italijani pritožili, več kot pol ure po tekmi so jim ugodili. Slovenska četverica, ki je že čakala v prostoru za podelitev medalj, je tako ostala četrta. Rok Ferlan, Gregor Grahovac, Jure Grkman in Lovro Mesec Košir so tekli 3:05,12 ter si priborili nastop na evropskem prvenstvu avgusta v Nemčiji. V finalu na 110 m ovire je tekel tudi Filip Jakob Demšar in bil šesti (13,72). Anita Horvat si je v predzadnji disciplini atletskega sporeda SI priboril drugo srebro, pred tem je bila druga že tudi na 400 m posamično. "Cilj je bila medalja, vsaka je naredila vse, kar je bilo mogoče. Italijanke so ušle preveč in se jih ni dalo več ujeti. Kljub temu sem zadovoljna z medaljam, tako posamično kot v štafeti, kjer smo dosegle tudi dober izid. Tekla sem na drugi progi in nikakor nisem mogla prehiteti turške tekmice in sem šele na zadnji ravnini prišla mimo nje ter bila na koncu zato zelo utrujena," je nastop strnila Anita Horvat.

Pogorevčeva je osvojila svojo prvo člansko medaljo na pomembnejših tekmovanjih. "Zelo sem zadovoljna, že uvrstitev v ekipo je bila zame zelo lepa stvar Šest desetink smo zaostale za državnim rekordom. V ciljni ravnini me je dohitevala tekmica iz Maroka in sem dala vse od sebe, da ne bi bila pred mano, zato sem odtekla še boljše kot bi sicer."

Jerneja Smonkar je bila na SI že šesta na dva stadionska kroga. "Za mano sta že polfinale in finale na 800 m, bila sem utrujena in me je malo pobralo na koncu štafete, kljub temu pa sem se borila do konca. Dober nastop je bil v štafeti, na 800 m pa sem pričakovala malo več," je nastop na SI ocenila Smonkarjeva.

Agata Zupin zaradi želodčnih težav ni tekla v finalu na 400 m ovire in v slovenskem taboru so upali, da se bo "pobrala" do štafete. "Nismo imeli zamenjave s seboj, še vedno sem čutila krče v trebuhu, pred startom sem šla nekajkrat na stranišče. Glede na vse težave sem imela dober nastop in smo dosegle zelo dober čas," pa je pojasnila Zupinova, katere fant je Jure Grkman, nesojeni dobitnik brona.