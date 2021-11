Atletska zveza izdala knjigo Sledi odličnosti

"Zaradi koronavirusa in zaprtja države smo del dogodkov ob stoletnici pripravili še letos. Za to knjigo pa smo si vzeli največ časa, tudi zaradi nabiranja slikovnega gradiva. Je drugačna, kot je bila tista ob 75-letnici, kjer je bilo več kot polovica statistike. Tokrat smo se osredotočili na pisno in slikovno gradivo," je pojasnil Rozman.

Pri portretih najboljših tekmovalk in tekmovalcev iz zgodovine so se osredotočili na dobitnike medalj na velikih tekmovanjih. "Ob tem smo dodali tudi tri legende brez njih, Janeza Račiča, sedaj najstarejšega slovenskega olimpijca, Drago Stamejčič Pokovec, edino slovensko svetovno rekorderka poleg Jolande Čeplak, in Janeza Aljančiča, častnega člana AZS," je dodal Rozman.

Med avtorji je bil tudi zgodovinar športa Tomaž Pavlin, nekdanji hokejist. Grafična oblikovalka je bila Jasna Andrič, nekdanji atlet Peter Kastelic, ki je sedaj na AZS zaposlen za stike z javnostmi, pa je skrbel za zbiranje bogatega slikovnega gradiva.