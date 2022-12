Atletska zveza Slovenije ima novega predsednika

Primož Feguš je bil na današnji izredni volilni skupščini izvoljen za predsednika Atletske zveze Slovenije (AZS). Glasovanje je potekalo po tem, ko je Roman Dobnikar 25. oktobra na upravnem odboru zveze nepreklicno odstopil z mesta predsednika, Feguš pa je odtlej deloval kot v. d. predsednika.

Primož Feguš je bil n skupščini je bil edini kandidat in bo zvezo vodil še dve leti do rednih volitev. V glasovanju je dobil 41 glasov od 57 možnih. "Sem nekdanji atlet in edini kandidat za predsednika v zadnjem obdobju, ki je po korakih šel proti vrhu AZS. Štiri leta sem bil član upravnega odbora, nato zadnji dve leti podpredsednik AZS. Na anonimke, ki so se pojavljale v zadnjem obdobju, ne bom odgovarjal, sem pa v tem času delal in dobil novega sponzorja. Delovanje AZS v zadnjem obdobju kaže, da gre slovenska atletika navzgor in je v dobrem stanju," je pred volitvami dejal Feguš in napovedal, da ne bo nobene revolucije niti v naslednjih dveh letih.

"Sem bil edini kandidat, na drugi strani pa je bil navidezni nasprotnik. Danes se odločate o novem obrazu in starimi silami, ki želijo znova prevzeti slovensko atletiko," je nato pred glasovanjem dodal Feguš. Roman Dobnikar je po izvolitvi dobil glasen aplavz prisotnih za opravljeno delo v najdaljšem mandatu na čelu zveze doslej. Tudi poslej bo še ostal v UO zveze in je obljubil nadaljnjo pomoč. Na seji so pred volitvami izpostavili, da se je v anonimkah izpostavilo, da je moral Dobnikar odstopiti, ker je odkrito podprl Janeza Sodržnika za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) in bil podpredsedniški kandidat na njegovi listi. Feguš je dejal, da so se na UO potem, ko so se jim predstavili vsi trije kandidati, poleg Sodržnika tudi Franjo Bobinac in Tomaž Barada, odločil, da ne bo javno podprl nobenega. "Odločitev bo padla tik pred koncem volilnega obdobja, tudi zato, ker se je Dobnikar odkrito zavzel za enega od kandidatov in ga ni več na mestu predsednika", je navedel Feguš in v nadaljevanju tako kot direktor AZS Nejc Jeraša zavrnil tudi navedbe iz anonimk, da je poslovanje slabo.

Skupščina se je sicer začela z zapletom in pozivom nekaj klubov in posameznikov, da na skupščino ne bi uvrstili glasovanja o novem predsedniku. Med vzroki za to naj bi bilo, kot je dejal Dušan Prezelj, ker bi morali najprej glasovati o odstopu prejšnjega predsednika. Toda večina je navedla, da je Dobnikar sam nepreklicno odstopil. Anton Noner, član upravnega odbora AZS, je v nadaljevanju dejal, da se vedno znova v zadnjem dobrem desetletju oglaša vedno ista manjšina, ki začenja skupščine s poslovniškimi zapleti zapleti in ne ponuja nobene vsebine.