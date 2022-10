ATP bo zmagovalcu zaključnega turnirja nakazal do 4,8 milijona evrov

Turnir, ki vsako leto uradno zaključi teniško sezono, tradicionalno povabi osem najbolje postavljenih tenisačev na lestvici ATP. Letos bo kljub trenutno desetem mestu na lestvici na turnirju nastopil tudi Novak Đoković, saj je osvojil letošnji Wimbledon. Trenutno se na prvih sedmih mestih na lestvici nahajajo Carlos Alcaraz (6.460 točk), Rafael Nadal (5.810), Casper Ruud (4.930), Stefanos Cicipas (4.885), Danil Medvedjev (3.555), Andrej Rubljev (3.440) in Felix Auger-Aliassime (3.065). Lanski zmagovalec turnirja Aleksander Zverev se trenutno nahaja na desetem mestu s 2.700 točkami.

Zmagovalec finala na turnirju bo za zmago prejel 500 točk na lestvici in 2,2 milijona evrov. Neporaženi zmagovalec turnirja pa kar 1.500 točk in 4,8 milijona evrov, kar je do zdaj najvišja nagrada v zgodovini tenisa. Neporažena zmagovalca dvojic bosta prejela 950 tisoč dolarjev.