Đoković po dveh dneh boja in preobratu v teniški klasiki zlomil Cicipasa

V drugem nizu je Cicipas nadaljeval z vrhunsko predstavo z malo nevsiljenimi napakami, povedel z 'breakom' z 2:1, nato pa je obračun prekinil dež. Dvoboj se je nadaljeval danes, Cicipas je uspel zadržati vodstvo in povedel s 3:1, nato še s 4:2, a se je že pregovorno žilavi Novak Đoković vrnil v igro: s tremi zaporednimi osvojenimi igrami in 'breakom' je povedel s 5:4, nato pa do ključnega odvzema servisa prišel v dvanajsti igri drugega niza, ko je Grk moral servirati za obstanek v nizu. Đoković je v maratonski igri izkoristil četrto zaključno žogico za niz in izenačil na 1:1, niz je dobil z rezultatom 7:5.

Tretji niz je bil podobno razburljiv kot drugi, znova je prvi do odvzema servisa tako kot v prvih dveh nizih prišel Cicipas. Ta je Srba zlomil v tretji igri, nato je povedel s 3:1, v peti igri pa je imel nove štiri priložnosti za odvzem servisa Đokoviću, a se je Srb v fantastični igri rešil in znižal zaostanek na 2:3. Po izgubljenih priložnostih v peti igri so se v šesti Cicipasu prikradle nevsiljene napake, Đoković je izkoristil že prvo 'break' žogico in izid na osrednjem stadionu kultnega Fora Italica (tudi pred očmi gledalcev) izenačil na 3:3. Đoković je nato gladko dobil še tretjo zaporedno igro in psihološko gledano tretji niz obrnil sebi v prid. Grk se vendarle ni povsem zlomil, dobil je naslednjo servisno igro dokaj gladko ter izid uspel poravnati na 4:4. V deveti igri je Cicipas pritisnil na Đokovićev servis in prišel do dveh vezanih žogic za odvzem servisa in v neverjetni točki izkoristil drugo ter povedel s 5:4. V deseti igri je Grk serviral za zmago in uvrstitev v polfinale, a se je Đoković v precej vetrovnem Rimu izkazal z nekaj izjemnimi obrambnimi potezami ter si priigral dve vezani 'rebreak' žogi. Izkoristil je drugo in izenačil izid na 5:5. V enajsti igri tretjega niza je Đoković uspel rešiti 'break' žogico Grka in se na zadnji odmor podal z vodstvom s 6:5. V zadnji igri si je Srb priigral tri vezane zaključne žogice za zmago (0:40 na servis Cicipasa), izkoristil je drugo in se po treh urah in četrt boja veselil uvrstitve v polfinale.