Atraktiven idrijski reli za zaključek sezone

Po trofejah tako sedaj zaostaja le še za Darkom Peljhanom , ki ima en naslov več in je na svojem domačem reliju včeraj odlično dirkal – do okvare diferenciala je bil drugi najhitrejši Slovenec.

Kako težko je na slovenske relije pripeljati dirkalnik najvišjega razreda R5, kaže dejstvo, da je ob Turkovem i20 na vseh relijih v tem razredu dirkal le še Aleš Zrinski , ki pa ni bil kos navoženemu in izjemno izkušenemu Turku. Še posebno po hudi nesreči in poškodbi pred relijem za svetovno prvenstvo na Hrvaškem.

V najrazburljivejši in najbolj izenačeni drugi diviziji je letos zablestel Mark Škulj , ki je s sedemnajstimi leti v sezono vstopil še brez polnega vozniškega izpita in na dveh relijih ugnal vse izkušenejše tekmece. Tudi v Idriji! A naslov prvaka je na koncu osvojil najbolj suveren dirkač sezone v dirkalniku rally4 Marko Grossi in ta uspeh kronal še z mestom podprvaka v generalcu .

Kako tesno je bilo v drugi diviziji dirkalnikov, ki imajo za državno prvenstvo optimalno razmerje med zmogljivostmi in ceno, pričajo rezultati posameznih hitrostnih preizkušenj na relijih v Velenju, Vipavi, Železnikih, Novi Gorici, Poreču in Idriji, kjer smo na vrhu videli številne dirkače od Aleksa Humarja in Grege Premrla vse do Jerneja Fakina in Jana Medveda.